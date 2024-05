Acto del día del trabajador: “la Cámara de Diputados le dio la espalda al pueblo”

Compartir esta noticia:

La Corriente Clasista y Combativa, junto a las CTA, los Movimientos Sociales y partidos de izquierda, conmemoraron el día del trabajador y la trabajadora, horas después de la media sanción de la ley bases, que elimina derechos a la clase obrera. “Es un retroceso de más de 100 años. La derecha reaccionaria quiere trabajadores sin derechos”, advirtieron.









El referente de la CCC, Walter Brandimarte, le dijo a Plan B que este 1 de Mayo “es un día triste para la clase trabajadora por lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Estamos ante un gobierno que avasalla los derechos conquistados en tantos años de lucha. Hoy por hoy para nosotros es tiempo de redoblar la lucha y al mismo tiempo, sentimos un sabor amargo porque la Cámara de Diputados le dio la espalda al pueblo argentino”.

Del acto participaron la CCC, el MTE, FTV MILES; Movimiento Evita, UTEP, Dignidad, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, dirigentes del Partido Comunista, del Partido del Trabajo y el Pueblo, del Movimiento Popular por los Derechos Humanos y de la Intersindical, entre otroas personas.

“Es momento de hacerles saber en la calle que están traicionando al pueblo pampeano y al pueblo argentino. Esa impunidad que tienen para decidir en contra de los trabajadores y las trabajadoras no les pude salir gratis”, indicó.

— ¿Qué análisis hacés del comportamiento de las y los diputados por La Pampa?

— El oficialismo provincial se opuso, Coli se abstuvo, pero Maquieyra y Ardohain sabíamos que iban a apoyar esta iniciativa de política reaccionaria y fascista. Tomaron la decisión de entregar al pueblo. El pueblo pampeano no quiere eso, no lo están representando. Hay que hacerles saber que están en el camino equivocado, en la vereda de los monopolios, de los terratenientes, y eso el pueblo pampeano no lo quiere.

— Presentan la reforma laboral como una modernización legislativa…

— Es un retroceso de 100 años, esta derecha reaccionaria y fascista quiere volver a principios del Siglo XX y fines del XIX, donde el trabajador no tenía ningún derecho. Esto no es modernización laboral, es para favorecer monopolios, terratenientes, la oligarquía, es para un puñado que se la sigue llevando con la pala y el pueblo está hambreado. La modernización pasa, por otro lado, por menos horas de trabajo, con más plata en el bolsillo para los trabajadores y trabajadoras, con más pymes e industrias argentinas.

Además, las trabajadoras van a tener que trabajar cinco años más, hasta los 65, y se habla de los hombres hasta los 70. Exprimen a los trabajadores y trabajadores. La riqueza del trabajo la tiene la mano de obra, no la tienen las empresas.

— Igual conmemoran el día, ¿con qué mensaje?

— Hoy hay que darle valor a todo lo que se ha logrado y redoblar los esfuerzos para tener otra política y otro gobierno. Tomar las calles y las plazas para pararle la mano a esta derecha reaccionaria, y al mismo tiempo, abrirle la mano para que se aumenten los montos de los planes sociales, abrir la inscripción porque hay compañeros y compañeras en los barrios que hoy no tienen absolutamente nada.

Lo del monotributo social es otra barbaridad. Implica que los trabajadores vuelvan a la ilegalidad, o pasen a una categoría A con 23 mil pesos de impuesto, 14 mil de obra social, y a su vez, al tener esa categoría, pierden la AUH, las becas de estudio. Hay que redoblar las ganas y las fuerzas para seguir en la calle, tarde o temprano el pueblo va a triunfar.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios