Milei advierte a los gobernadores por la ley Bases: “Los que no acompañen en el Senado quedan afuera del Pacto de Mayo”

El presidente Javier Milei analizó la media sanción de la ley Bases en la Cámara de Diputados y advirtió a los gobernadores provinciales de cara al tratamiento definitivo en el Senado y el posterior Pacto de Mayo: «Los que no acompañen en el Senado quedan afuera del Pacto de Mayo».









En declaraciones radiales, el mandatario libertario puso énfasis en el debate próximo a realizarse en la Cámara alta, donde los mandatarios controlan más estrictamente la representación provincial: «Para el Pacto de Mayo hay gente, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que no quiere ir por esta línea, los que no acompañen en el Senado se quedan afuera”.

“Si nos bloquean la parte fiscal, nosotros no tenemos un problema de resultado fiscal, ese problema lo tienen las provincias. Si no puedo meter las reformas ahora las meto el 11 de diciembre de 2025″, agregó diálogo con El Observador en relación a un eventual rechazo en el parlamento.

De esta manera, ratificó que no invitará al gobernador bonaerense a la reunión del próximo 25 de mayo en Córdoba, donde se discutirán 10 puntos económicos de consenso entre el Ejecutivo Nacional y las gobernaciones.

Milei remarcó, además, la importancia del proyecto para el futuro del país y esgrimió los motivos por los cuales la ley Bases debe ser aprobada: “Lo más importante de la ley Bases es que afecta la dinámica de largo plazo de la economía argentina. La economía de corto plazo va a tener una recuperación y de hecho ya lo está teniendo. Lo que uno tiene que entender es que no es magia, no es instantáneo y los atajos ya sabemos que no funcionan».

