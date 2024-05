Milei no asistirá a la Feria del Libro por temor a un “sabotaje” y la organización le contestó: “Es absurdo”

Compartir esta noticia:



El presidente Javier Milei suspendió su participación en la Feria del Libro al considerar que sectores del kirchnerismo quieren «sabotear la presentación» prevista para el 12 de mayo en el predio de La Rural. El titular de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, le respondió con dureza: «Es absurdo».

El mandatario aseguró que no presentará en la tradicional feria su libro «Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica», mientras alertó que hay sectores que inducen comportamientos «no propios de la cultura».









«Han amenazado que si vamos nos van a hacer cosas, induciendo a comportamientos no propio de la cultura. Tenemos que tomar ciertos recaudos, no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. Están tomando acciones propias de alguien que quiere sabotear una actividad», argumentó en declaraciones radiales.

En la misma línea, el mandatario agregó que Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, a cargo de la organización de la feria, pronunció un «discurso violento e impropio, con cuestiones falsas», y aunque evitó precisar donde realizará la presentación adelantó que lo hará junto al diputado José Luis Espert.

«Es absurdo»: la respuesta del presidente de la Fundación El Libro a Javier Milei

En diálogo a C5N, Vaccaro reaccionó a la cancelación e hizo hincapié en «la contradicción que tuvo (Milei) de darle la espalda a la Feria», negando la participación del Estado, para luego «querer utilizarla como gran vidriera para hacer la presentación de su libro».

«De entrada plantearon el tema de hacer la presentación en la pista, con pantallas gigantes, algo que no tiene que ver con la presentación de un libro sino con un show al mejor estilo star rock, con luces, mucha gente. En la pista hay capacidad para 4 mil personas paradas, más las tribunas, entran 6 mil personas. A nosotros nos excede y nos preocupa la seguridad de la gente y se lo planteamos», dijo.

Respecto al motivo que esgrimió el mandatario para la cancelación de su presentación, respecto a un posible «complot kirchnerista», Vaccaro dijo que «es algo absurdo» e incluso contó que en las últimas horas se habían puesto de acuerdo en la seguridad del evento. «Recibimos a 20 o 25 personas de Presidencia de la Nación y la Casa Militar y nos pusimos de acuerdo en todo respecto a la seguridad, pero hoy dijo que no viene. El presidente nos tiene acostumbrado a estas cosas: un día dice una cosa y al otro dice lo contrario», dijo.

«No me sorprende nada. Creíamos que podía haber una trampa detrás de todo esto. Que él podía ver que no le convenía o que el gasto era muy excesivo y que podía victimizarse y decir que lo amenazaron o lo trataron mal», dijo y le recordó al mandatario que «nosotros el año pasado lo recibimos y el anteaño también».

Sobre el final, Vaccaro reiteró la invitación al presidente para que asista a la Feria del Libro ya que «va a ser bienvenido».

El Gobierno no financiará a la Feria del Libro: «Es descabellado»

Días atrás, el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, confirmó en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno no enviará plata para la nueva edición del a Feria del Libro: «Es descabellado».

Desde el Poder Ejecutivo no se financiará principalmente al stand de la Secretaría de Cultura y el dinero lo trasladará a bibliotecas populares: «El stand tenía un costo aproximado $300 millones de pesos y alrededor $150 millones adicionales por el armado».

Fuente y foto: ambito.com

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios