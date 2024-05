Para Tucumán, ¡hay plata!

Compartir esta noticia:

El Presidente Javier Milei no acepta el disenso y premia la obediencia: el Pacto de Mayo no es para todos los argentinos y el ajuste, solo para quienes no se doblan.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se reunió con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, donde dialogaron sobre “los beneficios que significará para la Nación y las provincias” la aplicación de la “Ley Bases” y” el paquete fiscal”, informaron en Tucumán. Las u los legisladores tucumanos del bloque Independencia, Gladys Medina, Elia Fernández de Mansilla y Agustín Fernández, levantaron la mano a favor del ajuste libertario y tendrán premio: ¡Hay plata!









«Trabajaremos en conjunto», señaló el ministro del Interior, Guillermo Francos, luego de recibir al Gobernador.

Francos publicó en X: «Junto a @OsvaldoJaldo conversamos sobre la necesidad de avanzar con la modernización del aeropuerto de Tucumán, la implementación de la tarjeta SUBE y las problemáticas vinculadas a la producción de limón. Trabajaremos en conjunto para avanzar en estos temas».

La postura dialoguista de Jaldo en la relación con la administración de Javier Milei también se vio reflejada en un alivio financiero de alto impacto para las arcas provinciales.

A través del decreto 905/3, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se dio a conocer el acuerdo mediante el cual la Provincia logró refinanciar hasta $77.916 millones de la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (o hasta el monto que alcancen dichas obligaciones).

