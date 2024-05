“Eliminar la moratoria previsional sería catastrófico”

Compartir esta noticia:

El coordinador general del Centro Provincial de Inclusión Previsional, Raúl Cuevas, manifestó que si los senadores llegan a aprobar la eliminación de la moratoria previsional será «castastrófico».

La Cámara de Diputados aprobó este martes en general el nuevo proyecto de la «Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos», conocida popularmente como la «Ley Bases», tras más de 20 horas de debate en el Congreso. La iniciativa, que contiene 10 títulos y 232 artículos, incluye cambios en el régimen previsional de jubilaciones y moratorias.









El primer artículo del título IX de la iniciativa del oficialismo establece la derogación de la moratoria previsional, iniciativa promulgada a principios de 2023 mediante la Ley 27.705, con el fin de darle continuidad a los esquemas de moratorias que rigen desde hace casi dos décadas con las políticas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Esta modificación implica la pérdida del derecho de jubilarse para las personas mayores que no cuenten con los 30 años de aportes necesarios a la Anses, una medida que afecta sobre todo a las mujeres mayores.

Frente a esto, el coordinador general del Centro Provincial de Inclusión Previsional, Raúl Cuevas, detalló que «la moratoria es la que te permite comprar los años que te falta para llegar a los 30 y dado los vaivenes de este país en los últimos 30 años es muy difícil encontrar a una persona aportado correctamente, la moratoria viene a solucionar ese problema, que con los aportes que tenes mas lo que podes comprar en moratoria, te jubilas», le dijo al noticiero de Somos La Pampa.

Aclaró que «la moratoria la pagabas con el descuento, porque la moratoria no es un regalo, además el ANSES no solamente se basa en la masa que recauda la contribución del patrón y el aporte, a su vez se va surtiendo de impuestos, especialmente el consumo, el IVA es un impuesto regresivo y lo pagan todos y un porcentaje va para el ANSES. Que quede claro no te regalan la moratoria».

Sostuvo que «es catastrófico si los senadores llegan a aprobarla, ya que muy poca gente podrá jubilarse y será desesperante para la gente». la bajan van hacer muy pocas las personas».

Si el Senado aprueba la «Ley Bases», quienes no tengan los años de aportes necesarios solo podrán acceder a la PUAM a los 65 años, y cobrarán solo el 80 por ciento del haber mínimo, independientemente de la cantidad de años que hayan aportado, y siempre que puedan demostrar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.

