Kroneberger se reunió con médicos por ganancias: No adelantó que votará

En la mañana de este sábado, el senador nacional Daniel Kroneberger, se reunió con referentes nucleados en el Sistema Provincial de Salud. El legislador los recibió en la localidad de Colonia Barón, de donde es oriundo, para escuchar las visiones de este grupo que nuclea a más de 500 profesionales del área, de nuestra provincia.

“Días atrás, acordamos con profesionales de la salud de La Pampa una reunión de trabajo, con el objetivo de intercambiar visiones y conversar acerca de sus inquietudes respecto a las cuestiones que están en la agenda pública y que tiene que ver con la Ley Bases que impulsó el Gobierno Nacional. Puntualmente, escuché sus puntos de vista respecto a los temas que se incluyen en el proyecto, como el impuesto a las ganancias, que en breve será tratando en el Senado de la Nación”, dijo Kroneberger.

De la reunión, que se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del hospital de esa localidad, participaron, además del senador Kroneberger, el director del nosocomio local y cuatro profesionales médicos pampeanos que viajaron desde las ciudades de General Pico y Toay.

Respecto a los temas tratados, Kroneberger dijo: “Conversamos sobre el funcionamiento de la salud pública en La Pampa y respecto a la responsabilidad diaria que cumplen los profesionales. Me interioricé de primera mano sobre el funcionamiento del sistema, de los equipos que integran las guardias pasivas y activas y, también, me entregaron un petitorio que reúne la visión de más de 500 médicos de nuestra provincia, lo cual me parece un dato sumamente relevante, porque es muy representativo”.

En tanto, el senador oriundo de Colonia Barón, expresó: “Recibí cada una de las inquietudes que les preocupa; repasamos las necesidades de los profesionales pampeanos y nos comprometimos a seguir conversando cada vez que haga falta. Nuestro rol, no solo tiene que ver con el trabajo en el recinto, en las comisiones o en el Congreso en sí; sino que también implica escuchar a los distintos sectores, evaluar cada una de las demandas y trabajar en soluciones concretas. Coincidimos en lo importante que es la protección de la salud y el bienestar de nuestra comunidad”.

“Desde ya, el encuentro fue sumamente cordial y positivo. Lo llevamos a cabo en Colonia Barón. Destaco la posibilidad de dialogar y lo poderosísima que es esta herramienta cuando se trata de cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana como miembros de una comunidad. En este caso, el foco estuvo puesto, lógicamente, en cuestiones inherentes a la salud pública y a la situación que atraviesan los profesionales de la salud, que cumplen una tarea fundamental en cada punto de la provincia. Eso es de destacar”, finalizó Kroneberger.

