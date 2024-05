Para la Fiscalía, el asesino de Agustina Fernández “es Pablo Parra, actuó solo, sin cómplices”

Compartir esta noticia:

El fiscal Santiago Márquez Gauna afirmó que la fiscalía llegó al juicio por el femicidio de Agustina Fernández con «gran cantidad de información» para sostener la acusación contra Pablo Parra y descarta la posibilidad de otros involucrados. Relativizó la prueba de ADN en la que se basará la defensa.

«Tenemos expectativas de poder mostrarle al jurado y a toda la población la gran cantidad de información que hay» para que Parra sea declarado culpable, aseguró Márquez Gauna antes del inicio de la primera audiencia del juicio, en los tribunales de Cipolletti.









El fiscal sostuvo que el Ministerio Público es consciente de la expectativa de la comunidad en el juicio por jurados y aseguró que «nosotros también tenemos mucha expectativa». El funcionario judicial destacó que «hay un trabajo de mucho tiempo, muy detallado, con muchas cosas que se van a ver hoy, o durante el juicio, que le van a explicar a la gente varias cosas de las que por ahí en su momento no entendieron».

El fiscal reconoció el «trabajo de una comisión especial de la policía de Río Negro, de la Fiscalía con las personas que trabajaron y de la querella, con un gran aporte, para llegar a poder presentar un caso sólido».

La defensa de Parra, encabezada por el abogado Juan Coto ratificó en la apertura del debate oral y público que su estrategia es buscar la absolución del acusado en función de una prueba de ADN. El defensor explicó al jurado popular que Agustina Fernández «se defendió» de su agresor y que un médico forense logró recolectar rastros genéticos de esa persona bajo las uñas de la víctima.

Ese ADN no es de Parra, motivo por el que la defensa sostiene su inocencia. La fiscalía, en tanto, relativizó ese análisis y Márquez Gauna anticipó que intentarán explicar esa situación a partir del testimonio de una especialista.

«Hay una explicación para eso y claramente no es la que la defensa propone. Nosotros vamos a traer una experta, que es la que va a explicar. A veces, respecto del ADN hay algunas creencias de que es algo unívoco o absoluto, pero no es así».

«Seguramente esa jornada del juicio le va a despejar las dudas a todos los que los que escucharon esto. Claramente es la estrategia de la defensa, y es correcta, pero nosotros tenemos una explicación para esto que no la voy a adelantar porque quiero que la diga el perito», concluyó Márquez Gauna.

La fiscalía apunta solo a Pablo Parra

Consultado sobre la posibilidad de que hubiese otros posibles involucrados, como cómplices del acusado, Márquez Gauna fue tajante. «No, no hay absolutamente ninguna otra persona que no sea Pablo Parra, adentro, afuera, o en las inmediaciones. No hay otra persona, actuó solo, sin cómplices».

Así como la defensa se centrará en una prueba de ADN, para los investigadores fue clave un trozo de tela, con rastro genético de Parra, en la parte posterior de la vivienda. Probaría que ingresó por el patio para sorprender a la víctima. El fiscal, de igual forma, aseguró que no es el único elemento. «Hay un montón de claves. Este caso tiene una gran cantidad de información que permite probar que el autor del ataque mortal contra Agustina Fernández es Pablo Parra. No hay otra posibilidad».

Con más de 100 testigos citados y una semana de audiencias, el juicio por el femicidio de Agustina Fernández será uno de los más largos en la provincia en la que la culpabilidad sea definida por un jurado popular. Márquez Gauna sostuvo que se debe a que «también hay que mostrarle al jurado que no nos centramos solamente en una hipótesis. La sociedad cipoleña sabe que investigamos muchísimas hipótesis, pero todas terminaban en el mismo lugar».

«No solo le tenemos que mostrar lo que lo incrimina a él, sino también, para evitar cualquier duda, mostrar todo lo otro que se hizo, que demuestra que no hay otra posibilidad que no sea él», dijo el fiscal.

Fuente y foto: LM Cipolletti

