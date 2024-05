Silvana Cappello, mamá de Agustina Fernández: “Elegimos ese departamento porque era el más seguro”

Compartir esta noticia:

La mamá de Agustina Fernández, Silvana Cappello fue la primera testigo en declarar. Habló sobre el vínculo de Agustina con Parra, su llegada a Cipolletti y la elección del lugar donde residia.

Este lunes 6 de mayo dio comienzo en Cipolletti el juicio por jurado que determinará si Pablo Parra es el culpable del femicidio de Agustina Fernández. Luego de los alegatos de apertura por parte de la querella, la fiscalía y la defensa, la mamá de Agustina Fernández fue la primera testigo en ser llamada a declarar. Habló de la llegada de la joven a la ciudad para estudiar medicina, su vínculo con Parra y su vida en Cipolletti.

Silvana Cappello, mamá de Agustina Fernández, fue la primera testigo en declarar ante el jurado popular en la sala de audiencias en Cipolletti. “En febrero vinimos a buscar departamento, el monoambiente le encantó, lo elegimos porque era el más seguro”, manifestó sobre su lugar de residencia.

Además, aseguró que mantenía contacto a diario con la joven los primeros días luego de su llegada a la ciudad. “Al principio tenía miedo pero estaba contenta con su independencia”, dijo Silvana.

Sobre la llegada de Agustina a Cipolletti explicó que habían elegido la ciudad por la modalidad de ingreso a la facultad, otras de las posibilidades eran Buenos Aires y La Plata. En cuanto a la elección del departamento fue, principalmente, por la seguridad que presentaba, señala la nota de Naira Torres Bel en el diario “Río Negro”.

En una de las visitas de la familia a Agustina Fernández, en el mes de junio, Silvana relató que salieron a cenar a un bar de Cipolletti. Allí se cruzaron a un joven que trabaja en el lugar, Natanael, quién según la madre de Agustina tenía un vínculo con la joven. “Me di cuenta cuando lo saludó que estaba sonrojada. Eso no pasaba con Pablo Parra”.

La madre de la joven relató que fue Parra quien se comunicó con ella minutos después del ataque. “Me llamaron de un número con característica de Neuquén, era Parra. Me dijo ‘yo salí, me vieron salir, le pegaron a Agustina’. Esto fue desde el teléfono de la vecina, yo no le creí”, manifestó.

Luego de esta comunicación, quien informaba el estado de salud a Agustina a la familia pasó a ser la encargada del departamento. “No volví a hablar con Parra, no quise. Cuando vi a Agustina fue terrible, solo reconocí su nariz. El padre se encargó de los trámites de la donación, yo no quería que la tocaran más” relató Silvana.

“Pedimos un juicio justo, si pediría algo sería que Agus vuelva. Soy consciente que no va a suceder. Hay varios femicidios impunes, pido que este no sea el caso y sea un juicio justo. Nunca dudé en que había sido él”, finalizó Silvana. (Fuente: Diario “Río Negro”).

