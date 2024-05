David y Goliat por los votos patagónicos

Compartir esta noticia:

(Por Javier Urban) Las horribles políticas del gobierno nacional volvieron a afectar a La Pampa con más recortes en la coparticipación y persecución política con nuevos despidos. La crisis social generada sin ninguna ley mediante, es el anuncio de lo desastroso que sería que el Senado le diera la media sanción que falta para sancionar la ley bases. Pareciera que se define con votos patagónicos, Milei y Ziliotto van por ellos.









La hiperrecesión, las suspensiones y despidos, los comercios devastados, los comedores populares cada día más raquíticos y el saqueo contra la clase media y los jubilados y jubiladas…todas transformaciones económicas que han empobrecido a nuestro pueblo en millones de nuevos compatriotas que no alcanzan a cubrir una canasta súper básica, se ejecutaron sin que se sancionara una sola ley desde que Javier Milei es presidente. Por eso, el haber logrado la media sanción de la lavada ley ómnibus en Diputados, tiene un valor simbólico significativo en varios aspectos, pero fundamentalmente en dos de ellos.

Uno que se trató de, por fin, una victoria parlamentaria para la gestión de ultraderecha y el segundo, lo catastrófico que será para el conjunto de los argentinos y argentinas que finalmente el Senado le aporte la otra media sanción y termine siendo ley, porque el poder económico habrá alcanzado así su objetivo de llevarse puesto al sistema. Sin ley alguna, en los casi 5 meses de gobierno libertario, los grupos económicos desnudaron algo más que sus objetivos, exhibieron salvajismo político para comenzar el progresivo desmantelamiento de un sistema democrático liberal del que Milei es su experimento de transición; y exhibir radicalidad ideológica para imponer sus prerrogativas. Con la ley, a la que sumarán el DNU que no será volteado en Diputados si Senadores refrenda la norma con la media sanción, estarán habilitados para hacer cualquiera, lo que imaginen conveniente para quedarse con todo.

Es así que la madre de todas las batallas se dará en el Senado el 17 de mayo, si se confirma el cronograma que quiere el gobierno nacional. Y para afrontar esa batalla crucial que ya empezó, los libertarios en el gobierno han cambiado diametralmente su modo de actuar. Definitivamente, y por eso lograron que más de 100 votos que no eran propios los acompañaran en Diputados, se impuso el criterio del ministro Guillermo Franco que textualmente dijo “hacen falta menos trolls y más política” y el presidente se resignó a aplacar sus bravuconadas del discurso antipolítica y de repente el Congreso dejó de ser “el nido de ratas”, como él decía, para convertirse “en un bastión de héroes de la patria”, como él twiteó.

Y ya está, Milei, a la caza de los por lo menos 4 “héroes” que necesita para obtener la media sanción del Senado. El presidente supone que, además de los 7 senadores propios con los que cuenta, lo acompañarán un buen número de senadores amigables con el oficialismo y que con esos 4 a los que salió a buscar logrará la mitad más uno del total de 72 que componen el Senado. ¿De dónde imagina obtener esos votos Milei? Según el diario Ambito Financiero, de entre los que representan a las provincias patagónicas. La estrategia del gobierno es atomizar a la oposición y poner en pausa a la alianza regional, que en los últimos días sesionó en el Parlamento Patagónico virtual que, en una de sus principales determinaciones declaró su “rechazo enérgico en todos sus términos al DNU 70/23 que provoca la desregulación de la economía en general y vulnera los derechos colectivos e individuales”, manifestaron. No obstante la confianza de Milei de poder quedarse con votos patagónicos pasa por el antecedente inmediato de que los oficialismos patagónicos aportaron votos en la Cámara baja a favor de la media sanción; de que su estrategia ya tuvo éxito en las provincias del norte donde los gobernadores Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca le habrían asegurado el voto de sus senadores; y en la extorsión que siempre está a su alcance. Por un lado, ya los amenazó con que «los que no acompañen en el Senado quedan afuera del Pacto de Mayo» -donde se discutirán 10 puntos económicos de consenso entre el Ejecutivo Nacional y las gobernaciones- y de última, el fantasma de una nueva Banelco en el Senado siempre ronda y nunca se puede disipar. Ya lo advirtieron en clave de humor Rudy y Daniel Paz en el pirulo de tapa de Página 12 donde Milei dialoga con un interlocutor cualquiera, le dice que los precios siguen bajando, y que otro día justamente en un local de Congreso, consiguió dos diputados al precio de uno.

Frente a la avanzada libertaria se erige la figura del gobernador de La Pampa. Sergio Ziliotto representa en la región, según Milei, al mandatario “que no quiere ir por esta línea y es de los que quedarán afuera del Pacto de Mayo”. Definitivamente opositor, en la semana volvió a cargar contra el DNU diciendo que “hoy a la vida de los argentinos, la rige una norma que la enorme mayoría de los abogados constitucionalistas la trata de inconstitucional y la vigencia de la Constitución no puede tener atajos”, Ziliotto, considerado por la consultora de opinión pública CB como el gobernador de mayor imagen positiva de todo el país, ha asumido que, desde su pertenencia patagónica debe articular con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, otro peronista, para lograr que, por lo menos, los mismos senadores de la región, que le bajaron el pulgar al DNU repitan su voto frente a la ley ómnibus.

Dan por descontado que los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, votarán en contra. Primero porque responden a un gobernador peronista -el joven Claudio Vidal que no representa al partido pero porque fue por afuera para ganarle al candidato K-, también porque la ley de bases dispone la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y porque Milei les ha paralizado las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, financiadas con capitales chinos, que generaron más de 1.500 cesantías en Santa Cruz.

Para que el DNU cayera en el Senado, también contaron con los votos de la radical chubutense Edith Terenzi, de su correligionario fueguino Daniel Blanco, de la neuquina del movimiento popular Silvia Sapag, y de las senadoras de Juntos por el Cambio, Mónica Silva de Río Negro y Lucila Crexell de Neuquén.

El zoom y los celulares de los gobernadores patagónicos atravesaron el fin de semana casi sin descansar. Ziliotto se pasó gran parte del tiempo dedicado a ellos y fue el primero en escucharlo a Nacho Torres, el gobernador de Chubut, asegurarle que “como no se contempla el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible, votarán en contra de restaurar el Impuesto a las Ganancias”. Seguro que eso será un duro golpe para el gobierno de Milei, pero ese es sólo un artículo de la ley y no el rechazo total a la misma.

Ziliotto advierte que para obtener la media sanción en Diputados, el gobierno nacional negoció hasta el aire que se respira y la que llega al Senado es una ley devaluada en las facultades extraordinarias del Ejecutivo que quedaron relativamente recortadas, en las empresas públicas a privatizar y en algunos ítems de la reforma laboral.

Pero también sabe que la ley contempla lo más peligroso y seductor, justamente para las provincias patagónicas: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones –RIGI-, que con el pretexto de generar condiciones de previsibilidad, de estabilidad y competitivas para atraer inversiones que se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas sin las que determinadas industrias no podrían desarrollarse, le estarán diciendo a los grandes grupos económicos, que son los que pueden poner más de 200 millones de dólares, que vengan, inviertan, y se lleven el gas, el petróleo, el litio, todo y que encima se les va a pagar. Más allá de que el RIGI afectará la ley de hidrocarburos y las provincias perderán soberanía, es con lo que Milei los tienta para que terminen votando una ley que va en contra de los intereses de las provincias. El RIGI es el estatuto del coloniaje, porque a cambio de esa fortísima inversión se llevarán el litio sin tener que industrializarlo en el país, ni tener la obligación de generar proveedores locales y a los dólares los podrán dejar afuera. O sea sólo vendrán para llevárselo, se lo estarán robando. Mejor dicho se lo estaremos regalando. Será peor que en la época del Virreinato del Río de la Plata.

Demasiada desigual la batalla por los votos de los senadores patagónicos entre el trastornado y el Ruso. Pero Ziliotto no la da por perdida ni mucho menos. Además también podría anotarse un triunfo particular si pudiera aportar, desde La Pampa, un voto en contra más que el de Paly Bensusan. Y lógicamente al que espera poder convencer es al radical Daniel Kroneberger. El macrismo de la obediente Victoria Huala la convierte en irrecuperable.

Ahora, Kroneberger no votó muy convencido a favor del DNU –por lo menos es lo que les dijo a sus correligionarios en la Convención provincial-, los intendentes de su partido no cesan de revelar los padecimientos a los que los somete Milei e indirectamente y desde el oficialismo salieron a hacerle la cabeza exponiendo lo que las y los pampeanos creen de quienes votaron por la media sanción en Diputados de la ley bases.

La vicegobernadora Alicia Mayoral señaló que “el pueblo te elige para que lo defiendas, para que estés y para que puedas persuadir. No debemos perder un minuto más y como se dice en la cancha, hace falta poner mucho huevo para frenar la ley de bases en el Senado”. El secretario general de la gobernación, José Vanini, tuiteó que “si estás en la Casta de las ama de casa: no te jubilarás. Si perteneces a la Casta que trabajó siempre pero no te hicieron aportes: olvídate de tu jubilación. Si sos de la Casta que trabaja y tenés más de 50 años estás en precarizacion laboral absoluta: si te despiden perderás tu jubilación, ¡Juntos x el Cambio (incluidos sus legisladores pampeanos) cumplió! Eliminó la jubilación de la casta”. Y el ministro de Gobierno, Pascual Fernández, cuestionó “el sincericidio de la oposición pampeana. En La Pampa votaron en contra construir viviendas, escuelas, hospitales, rutas y generar trabajo, con la excusa de no darle un cheque en blanco al gobierno provincial. En Buenos Aires, y contra de la Constitución, votaron a favor de darle todo el poder público a Milei. Terminó la hipocresía. Mostraron realmente a quienes representan. Al pueblo, no”.

Hasta los directores de los hospitales de San Martín, Toay, Pico y Colonia Barón fueron a pedirle a Kroneberger que vote contra la vuelta del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría. Por ahora sólo obtuvieron un “voy a discutir dentro del bloque si le permiten analizar el tema en particular”. Veremos que hace.

Mientras tanto las políticas espantosas de la ultraderecha negacionista, violenta, empobrecedora y cruel que nos gobierna se siguen implementando y en abril lo transferido en concepto de coparticipación a La Pampa fueron sólo 48.463 millones de pesos que, comparado con lo enviado por el gobierno nacional en el mismo mes del año pasado en valores reales es 20,1% menos. Además siguen con los despidos en los organismos nacionales en nuestra provincia. Fue el turno de la delegación del Registro Nacional de Armas de donde despidieron a 4 de los 7 trabajadores que allí había, esta vez con el aditamento de la persecución política ya que puntualmente echaron a Ariel Otero, conocido militante kirchnerista que además es delegado gremial de UPCN.

Y la catástrofe social que han generado en todo el país tiene ya su correlato en La Pampa donde los aumentos desmedidos que han triplicado y hasta cuadruplicado las tarifas de luz y gas, sumado a la caída de la actividad económica, provocaron el cierre de cinco emprendimientos del sector gastronómico en Santa Rosa, especulándose con que a mediados de año puedan “caerse” más comercios, principalmente aquellos que tienen deudas importantes en el servicio de electricidad. Aunque lo más terrible es lo que revelara la secretaria de desarrollo social de Santa Rosa, Clarisa Alzuri, afirmando que se triplicó la demanda social en lo alimentario, lo habitacional y por el impacto tarifario del consumo eléctrico en los 12 centros barriales de la comuna.

Consecuencia de semejante situación son los reagrupamientos familiares en una sola vivienda a la que vuelven los hijos con sus hijos a hacinarse en lo de sus padres, la desesperada reacción de los motoqueros de “Pedido ya” que imploran a la secretaría de trabajo para que no intervenga para que los regularicen porque la empresa podría irse y dejarlos sin trabajo, y el robo que perpetraron en una vivienda del barrio Aeropuerto de la que se llevaron un horno eléctrico, pero también, de la heladera, cortes de carne vacuna, porcina y caprina. Muy elocuente.

Como también lo será el aprovechamiento que muchos harán de la buena medida de la administración municipal –que también salió al territorio, empezando por el Barrio Popular «El Amanecer», para valorar las situaciones socioambientales y resolver las que requieran intervenciones de urgencia; además de seguir con el mercado municipal los sábados frente al aeropuerto y con el Módulo Despensa en el barrio Esperanza con ofertas accesibles en carne porcina, frutas y verduras frescas, artículos de limpieza, lácteos, miel, huevos y panificados- de agilizar trámites y habilitar comercios en un día. Tristemente volverán las cervecerías artesanales y los parri-pollos consecuencia de las pérdidas de empleos. Con el agravante que permitirá, de aprobarse, la reforma laboral de que se pueda contar con hasta 5 o 6 empleados que no serán tales, sino colaboradores a los que se podrá tenerlos en negro, sin pagarles vacaciones ni aguinaldo porque deberán ser monotributistas.

Así y todo comprensiblemente, según demuestran todas las encuestas más o menos creíbles, el gobierno de Milei se adelanta en el imaginario colectivo con la inflación de un dígito, la vuelta del crédito hipotecario, el tipo de cambio que se mantiene y aquello de que el sacrificio valdrá la pena.

Pero guarda, también se podría estar tratando de la famosa calma que precede a las tormentas. Podría estar deslizándose un río subterráneo de bronca. Podría ser que gran parte de la sociedad no esté en completo silencio, sino que los distintos sectores crecientemente afectados estén esperando la convocatoria que en un momento de condensación se producirá. La historia mundial nos enseña que los grandes movimientos populares que producen cambios sociales no surgen precisamente cuando todo está más o menos bien, sino cuando todo está muy mal y llega el punto de inflexión, es decir, la crisis. Podría empezar a desatarse muy pronto. El jueves hay paro nacional.

