Ley Bases: Bensusán reclamó por obras públicas para La Pampa y Francos prometió visitar a Ziliotto

El senador nacional por La Pampa, Daniel Bensusán, participó el martes 7 de mayo de la sesión que dio inicio al tratamiento del proyecto de la ley de Bases y le reclamó al ministro del Interior, Guillermo Francos, la continuidad de las obras públicas paralizadas por Nación en el territorio pampeano, que ya contaban con principios de ejecución.

En su alocución, Bensusán pidió conocer el listado de obras que serían prioritarias para Nación y si habría alguna para La Pampa, según deslizaron funcionarios nacionales y mantuvo un cruce con el ministro del Interior, quien prometió una visita a nuestra provincia.

“Tanto usted como Ronaldi, manifestaron la posibilidad de reestructurar esos contratos y se manifestó que había una lista de prioridades en el área de Obras públicas, de obras nacionales de diversas provincias. Yo soy de La Pampa y en la provincia tenemos obras sin finalizar y frenadas. Se trata de obras de viviendas, de saneamiento y una muy importante, que es el acueducto en el norte de la provincia, en el tramo Santa Rosa y General Pico”, repasó Bensusán.

“Son obras que se venían ejecutando, con factibilidad financiera, con convenios firmados entre Nación y Provincia. Existe una normativa legal que obliga a la Nación a avanzar con esas obras” recordó Bensusán.

“Por lo que vemos, se han suspendido el envío de fondos a las provincias, que ustedes llaman discrecionales, pero que no lo son, porque tienen un antecedente legal y, por otro, se le está pagando al FMI. Hay una decisión del Gobierno Nacional de hacer frente a esa deuda y no hacer frente a acuerdos que hay con provincias, de obras públicas de vital importancia, que tenían factibilidad financiera, pero hay una decisión del gobierno de no hacer esas obras a las provincias, pero sí pagarle al Fondo Monetario Internacional”, criticó Bensusán.

En este sentido, quiero saber cuál es el listado de obras nacionales que son prioritarias para Nación y conocer cuáles son, previo a que emitamos dictamen en este plenario”, pidió el senador Bensusán.

Ante la pregunta del senador pampeano, Francos señaló que el gobierno trabaja en la continuidad de obras públicas para la segunda parte del año, a lo que Bensusán reiteró que no ha habido contactos de funcionarios pampeanos con sus pares de obras públicas a nivel nacional. “Pese a que hemos enviado varias notas oficiales del Ministerio de Obras Pública de La Pampa al área de Nación, no hubo contactos. Le traslado la inquietud para que haga el contacto necesario y establecer pautas de prioridades”, replicó Bensusán.

“He conversado con varios gobernadores por el tema de obras, pero el gobernador Ziliotto no tiene muchas ganas de conversar conmigo”, retrucó Franco.

“Ziliotto defiende a La Pampa y quiere que sigan avanzando las obras en la provincia”, agregó Bensusán, a lo que Francos respondió: “voy a ir a visitarlo”.

El fracaso de las PPP

Por otro lado, el senador le recordó a Francos el fracaso de las obras públicas impulsadas por Mauricio Macri, con el sistema de financiación privada bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP). Por ejemplo, una ruta en el oeste de mi provincia es inviable para un capital privado ya que ante el poco tránsito, no se podría financiar con un peaje. Son obras que se necesitan para la conectividad en diferentes localidades y que son financiadas por estados nacionales o provinciales”, recordó Bensusán.

