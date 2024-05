Pedehontáa ante proyecto del PRO: “para generar empleo, no se puede votar la ley bases”

Compartir esta noticia:

El secretario de Trabajo de La Pampa, Marcelo Pedehontáa, afirmó que no se genera empleo “porque el gobierno que ellos apoyan, mató el consumo”.

Este martes Plan B difundió el proyecto de ley de la diputada Noelia Viara, que pide un estado presente y subsidios en la Provincia, para generar empelo privado, cuando en Nación, avalan la decisión de la destrucción total de las políticas del estado.

“Me genera una duda, no sé si es falta de estudio, miedo a los libros, a analizar antecedentes, o encuadra en lo que la RAE define como hipocresía, que son aquellas personas que declaman, o tienen actitudes diferentes a su pensamiento o forma de vida. Me parece que lo que falta es la capacidad de estudiar un libro y buscar antecedentes, realmente alarmantes para quienes hacen nuestras leyes”, dijo Pedhontáa sobre la iniciativa opositora.









“Hay un error grave en la mirada de cómo se genera trabajo. No es a través de un subsidio. Para que el empleador genere trabajo, tiene que tener unas condiciones que hoy claramente no hay en el país. En noviembre, la CEPAL dijo que La Pampa estaba creciendo a tasas chinas. No había actividad económica que no tuviera crecimiento y estábamos llevando el desempleo al 5,9 %, en Santa Rosa y Toay”, recordó.

“Pero si lo ampliábamos en las distintas localidades, nos pasaba que no se encontraba mano de obra para las obras públicas, lo que ralentizaba el proceso. Y esto se daba por una política de sinergia entre lo público y lo privado del gobierno pampeano, con ICOMEX, el BLP, el FoGaPam, el Ministerio de la Producción y luego venía el plan de fortalecimiento del empleo, y le informo a la diputada, que ese plan tenía exenciones impositivas, un crédito a tasa cero y un aporte económico para que el empleador sostuviera la fuente laboral”, resaltó.

“Ahora bien, llega este tsunami que ellos apoyan a nivel nacional, que destruye a la industria nacional, a los comercios, a los servicios, generando que lo que era una crisis de salarios, pasara a una crisis económica sin precedentes, llevando la inflación ficticiamente a una cuasi hiperinflación, para después bajarla a un 10 %, que era lo que teníamos antes de la crisis que generaron, y tratar de hacernos creer que estamos mejorando en el tema de la inflación”, analizó.

Pedehontáa se preguntó: “¿eso es lo que apoya esta diputada provincial a nivel nacional?”. Y agregó: “Tiene una visión antiestado a nivel nacional y le exige al estado provincial que genere herramientas, que no van a funcionar, porque faltan las condiciones para las pymes locales, comercios, servicios, que no están dados porque ellos mataron el consumo a nivel nacional”.

“Ahora la oligarquía industrial nacional discute el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que contiene la ley bases, porque permite que vengan capitales extranjeros para que traigan unas máquinas que son una lata, que en el mundo son obsoletas, con un modelo extractivo, sin ningún proyecto de desarrollo y anclaje nacional, con exenciones impositivas y ventajas comparativas en un 30 %, contra nada para la industria nacional” dijo.

“Seguramente eso puede generar un emprendimiento de 300 o 400 trabajadores, pero cuando se vayan, no dejan nada, destruyen lo nacional y se les da ventajas comparativas que atentan contra nuestra industria”, advirtió.

Convocatoria

El secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa, le dijo a Plan B que “invito a los bloques de la oposición a que hagamos un gran acuerdo provincial y firmemos, en función de la inserción laboral de los jóvenes al mercado, que los legisladores nacionales no voten la ley bases, porque es la que profundiza esta crisis”, convocó.

“Con estas políticas vamos a los dos dígitos de desocupación. El empresariado nacional ya está diciendo que va a una reducción de su personal del orden del 30 %. Hoy, sin pandemia, estamos en condiciones de decir que vamos a un descenso del 4 % del PBI. Es de una gravedad, que claramente los diputados que firman estos proyectos, desconocen”, lamentó.

“Pero claro, ves a los que firman y aparece la diputada Trapaglia, que el único mérito que tiene es haberse burlado en la cara de los despedidos de Agricultura Familiar, inclusive con enfermedades oncológicas, cuando fue funcionaria del gobierno de Mauricio Macri”, señaló.

Ataque

Luego de señalar la contradicción de la postura de los legisladores del PRO, que a nviel nacional apoyan la destrucción del estado, y en la Provincia piden “estado presente”, Pedehontáa dijo que “si el objetivo es atacar al gobierno provincial por un interés sectorial, vale recordar que hoy las encuestas indican que el gobernador Ziliotto es el mejor valorado del país. Ya estas cosas la gente no se lo comen. Si ese es el objetivo, que lo hagan con una mayor capacidad y conocimiento de la situación de la que hablan”, invitó.

“Este proyecto no tiene asidero en el actual contexto económico, donde el argentino está pensando en el consumo básico, en llegar a fin de mes, no está pensando en comprar una heladera, cambiar la campera…, matar la obra pública que producía esa sinergia de lo público con lo privado, mata el consumo y profundiza la crisis”, resaltó.

Aclaró que “la sociedad ya los va a juzgar, sabe del poder del voto, fíjate el resultado de las elecciones del año pasado. Seguir creyendo que los algoritmos de la virtualidad van a dirigir las conductas es no entender la decisión que ha tomado el electorado en Argentina. Los procesos de deformación de la democracia llevan a más deformaciones, por eso tenemos a Milei de presidente”.

Describió al primer mandatario como “un personaje que admira a Margaret Thatcher y pensar que hace un año cantábamos por los pibes de Malvinas. Hay una serie de incoherencias de cara a la sociedad, que hacen que esto no tenga una larga duración. Y no es que uno quiere es ser golpista, como sociedad lo que tenemos que hacer es que se corrija el rumbo que está afectando al pueblo argentino”.

El de Viara y el bloque PRO “es un proyecto que no tiene ni ton ni son en el momento en que vivimos” y resaltó que con la reforma laboral que se quiere aprobar con la ley bases, se va a producir todo lo contrario, ya que “generar la figura del colaborador va a afectar la perspectiva de muchos trabajadores que no van a tener aportes, no van a tener jubilación. Si tienen buena fe, tendríamos que convocar a los legisladores para que no acompañen la ley bases. Generemos un nuevo pacto fiscal, generemos herramientas para lo que hay que actualizar, pero la ley bases no puede avanzar si están pensando en generar empleo y en desarrollar el país”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios