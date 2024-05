Juan Grabois en Santa Rosa: “tenemos que organizar la bronca y construir la alternativa política”

Compartir esta noticia:

El dirigente del Frente Patria Grande encabeza un acto político este viernes en las instalaciones del Club Sarmiento, en la capital pampeana, en el marco del proyecto que lleva adelante por una «Argentina Humana».









Desde las 19 horas, en cabeza un acto en el Club Sarmiento, ubicado en Raúl B. Díaz 640 de la capital provincial, junto a la militancia que lo acompañó en las PASO 2023, cuando sacó 12 mil votos en La Pampa, y quienes se organizan contra el ajuste de Milei.

Juan Grabois arribó esta mañana a Santa Rosa y mantuvo una reunión con el gobernador pampeano Sergio Ziliotto en Casa de Gobierno, a quien le manifestó su apoyo en el reclamo pampeano por el río Atuel y le elogió la propuesta de gravar a los sectores de mayor poder adquisitivo para destinarlos a asistencia alimentaria, frente al ajuste nacional.

El referente del Frente Patria Grande anunció la semana pasada que será candidato a diputado nacional y ya se presenta como precandidato a presidente de la Nación.

En su discurso, desarrolló algunas de las propuestas del Programa de una Argentina Humana. Dijo que «hay una falsa dicotomía de centralismo y provincialismo. Son dos formas de disolución nacional».

«Venimos de gobiernos de porteños y de políticas porteñocentricas. Y logicamente, hay bronca en las provincias con lo que sucede en esas cinco cuadras de la City porteña. Ese centralismo lo tenemos que enfrentar como hicieron los caudillos federales y también con medidas políticas concretas. Por eso, tal vez de las propuestas del programa de gobierno de una Argentina Humana es sacar la capital federal de Buenos Aires y llevarl al Norte Grande», manifestó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Plan B Noticias (@planbnoticias)



«Nos toca la tarea de organizar la bronca, porque si no se organiza, no se canaliza, no se conduce, explota adentro de nuestra familia, nuestros barrios, de nuestra propia mente, con enfermedades como depresión, la angustia, la violencia en los barrios, los pibes que se cagan a piñas, o como las cuatro mujeres que prendieron fuego producto de este machismo repugnante, que pareciera ser una tónica del gobierno nacional», dijo Grabois en otra parte del discurso.

Grabois habló de los temas que ya viene proponiendo desde que lanzó el plan de desarrollo humano integral impulsado por las organizaciones sociales y los sindicatos para reconstruir la patria. Entre ellos, las propuestas de Tierra, Techa y Trabajo para una Argentina Humana, y como contrapropuesta al modelo de «la deshumanización absoluta» que plantean el gobierno de los Milei y Villarruel.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios