Kroneberger no votará la restitución de Ganancias

Compartir esta noticia:

El senador Daniel Kroneberger, expresó este sábado que no va a acompañar el proyecto de ley fiscal para que se restituya el Impuesto a las Ganancias. El mismo, impulsado por el Gobierno Nacional que encabeza Javier Milei, se encuentra en tratamiento en el Senado de la Nación, luego de la media sanción de Diputados.

“Argentina se encuentra en un momento sumamente complejo. En este contexto, no estoy de acuerdo con esta iniciativa del Gobierno Nacional. Lógicamente, por el impacto que tendrá en los trabajadores de la Patagonia. Hace pocos días me reuní con médicos de nuestra provincia. Escuché atentamente su punto de vista y es más que racional. Ademas, las guardias de los profesionales son fundamentales y no pueden desaparecer”, dijo el senador oriundo de Colonia Barón.









Además, el legislador nacional expresó: “En Ganancias siempre tuve una postura a favor de su eliminación, por eso no estoy de acuerdo con esta medida impulsada por el gobierno, ni con el piso que se pondrá. En estas condiciones, no lo votaré. Excepto que el piso del mínimo lo puedan elevar, de tal manera que nos afecte lo menor posible en La Pampa. Hoy está estipulado en 1.800.000 pesos para solteros y en 2.100.000 o 2.200.000 para casados. A nosotros nos afecta de manera importante”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios