Tras su apoyo a La Pampa, Grabois se cruzó con la vice de Mendoza: “le sacas agua a otro para dársela a la megaminería”

La vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, lo mandó a «plantar perejil» y el dirigente del Frente Patria Grande la destrozó.









La vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, crítico a Juan Grabois, luego de que este respaldara el reclamo de La Pampa contra el despojo del río Atuel por parte del Gobierno de Mendoza. «Anda a plantar perejil, con Mendoza no te metas, comerciante de pobreza!», dijo en respuesta a la reunión que mantuvo el dirigente del Frente Patria Grande con el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto.

Grabois salió a responder la agresión que expresó la vice libertaria del Gobierno mendocino, y le recordó algunos de sus papelones pasados: «El perejil aporta nutrientes fundamentales y tiene importantes propiedades medicinales, lamentablemente no cura la idiotez ni la tilinguería, si no te mandaba un poco. Tu «no te metas» viene de la mano de tu «no fueron 30mil», pero no te confundas, yo critico a tu gobierno putrefacto, no a Mendoza porque la amo, ni a mis compatriotas mendocinos. ¿No fuiste vos la que tildó de estúpidos a tus propios comprovincianos por bancar la ley 7722 que vos querés derogar? Le sacás el agua a otros, pero se la querés entregar a la megaminería. Por ahí te falta un hobbie para curarte la ignorancia y aprender que el agua es vida».

El perejil aporta nutrientes fundamentales y tiene importantes propiedades medicinales, lamentablemente no cura la idiotez ni la tilinguería, si no te mandaba un poco. Tu «no te metas» viene de la mano de tu «no fueron 30mil», pero no te confundas, yo critico a tu gobierno… — Juan Grabois (@JuanGrabois) May 11, 2024

Comentarios

