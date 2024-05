Sergio Ziliotto: “para firmar un pacto, la primera condición es que nos paguen lo que nos deben”

Compartir esta noticia:

El mandatario pampeano confirmó en conferencia de prensa que no irá al pacto de Mayo. Describió el difícil panorama de las finanzas provinciales y le recordó a Milei que el artículo 1 de la Constitución habla de federalismo. “Nos están debiendo 30.000 millones de pesos que se han apropiado ilegalmente”. También confirmó que Provincia no absorberá los próximos tarifazos de luz. “Nos

El gobernador Sergio Ziliotto participó esta mañana, junto al presidente del Banco de la Pampa SEM, Alexis Iviglia en la conferencia de prensa en la sede de la Fundación de la entidad, para anunciar nuevas promociones y beneficios para incentivar el consumo, como así también distintas líneas para fortalecer al empleo y a las Pymes.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Estos anuncios, se enmarcan en una política de la provincia de La Pampa, a partir del Gobierno provincial, de intervenir virtuosamente en la economía. Cuando hablamos de ordenar la economía, tiene que ver con esto y que tiene en claro, ver la incidencia del estado en la evolución de la economía provincial”, resaltó el mandatario.

“Mantenemos una tradición de inyectar recursos públicos para sostener niveles de consumo, empleabilidad, de empleo y fortalecer el poder adquisitivo del salario. Este es un paquete de medidas sostenido con la fortaleza de un banco público, tantas veces denostado en un relato electoral. Nuevamente, el Banco de La Pampa demuestra que está honrando su génesis de banco de fomento y está a disposición de sus dueños, cada pampeano y pampeana”, resaltó Ziliotto.

El gobernador destacó la promoción de acceso a los alimentos y recordó que “está destinado a comercios de La Pampa. Esta promoción no incluye a grandes cadenas de supermercados. Está direccionada a redes de cercanía y redes pampeanas de supermercados, de capitales provinciales”.

“Queremos garantizar un poder adquisitivo. Es un 25% menos que costarán los alimentos que se compren con las tarjetas del Banco de La Pampa, que será mayor si hay más de una tarjeta por grupo familiar”, enfatizó Ziliotto.

Consultado sobre cómo está la situación económica de la provincia, respecto a lo informado en marzo, el gobernador dijo que “lamentablemente, esa situación se ha profundizado. En la paritaria del viernes explicamos a los representantes de los trabajadores, que en 4 meses del 2024, nuestros ingresos crecieron un 11% y si la inflación, si les da 8%, habrá una inflación del 64%. Claramente hay un desfasaje entre lo que ingresa a la provincia y lo que se tiene que erogar. En ese marco, la situación se ha agravado y no tenemos indicios de que eso vaya a mejorar”.

En referencia al proyecto de Aporte Solidario de sectores con mayores ingresos en La Pampa y que está en la Cámara de Diputados, Ziliotto dijo que “ese proyecto tendría vigencia por seis meses e impacta en sectores de mayor capacidad contributiva: los altos patrimonios y el sector financiero, para beneficiar a pampeanos y pampeanas que necesiten que se les garanticen por seis meses”. Es por seis meses y estamos estableciendo medidas restrictivas en el gasto y la última, fue ralentizar la obra pública”.

“El gobierno nacional le está debiendo a La Pampa cerca de 30.000 millones de pesos que se han apropiado ilegalmente, basado en Pactos Fiscales Federales, ratificados en leyes especiales, en convenios e impactan en este análisis y administración diaria de los recursos provinciales”.

“El gobierno dejó de transferir el déficit de la Caja Previsional. Eso nos hacemos cargo desde el Tesoro Provincial y el impacto de la salvaje desregulación del sistema energético, hace que nosotros tengamos un gran desfasaje entre lo que nos cobra Cammesa y lo que paga la gente, a través de las cooperativas”, advirtió el mandatario. “La ventaja que tenemos es seguir apostando al desarrollo de la economía, el desarrollo de la economía, activando el poder adquisitivo del salario, a través del Banco de La Pampa”, agregó el gobernador.

En este sentido, Ziliotto recordó que el DNU70/2023, plantea la disolución del Banco de La Pampa y su transformación en una sociedad anónima. “Estamos trabajando en eso, pero la fijación de las políticas del banco no van a cambiar, porque la provincia seguirá teniendo la mayoría de los activos Lo planteado en el DNU no mejora nada, pero debemos adaptarnos a la vigencia de ese DNU”.

Por otra parte, Ziliotto negó que no quiera hablar con el ministro Francos. “No es cierto. Hemos mandado infinidades de notas, certificando lo que nos deben y diciendo que estamos disponibles para dialogar las veces que sean necesarias. Cada vez que me convocaron, fui. No voy dónde no me invitan”.

Ante un posible agravamiento de esta situación para las finanzas provinciales, Ziliotto dijo que “mantendremos la actitud de defender La Pampa, en el marco de la institucionalidad, la Constitución y reclamando a los organismos que correspondan. También respetando la institucionalidad del Presidente.. Es una cuestión de fondo. Tenemos con Alicia (Mayoral) la posibilidad de defender La Pampa, por mandato popular y defender los activos, recursos y el patrimonio de los pampeanos. En eso, no va a haber un paso para atrás”.

Ziliotto agregó que no fue invitado de manera formal a integrar el Pacto de Mayo, convocado por Milei para el 25 de este mes. “La primera condición que vamos a poner a sentarnos a firmar un pacto, es que nos paguen lo que nos deben. Segundo, coordinar lo que vamos a firmar. Si no, es imposición, no es un pacto. Espero que el gobierno nacional cambie y mire la Argentina en su contexto. El artículo 1 de la Constitución, habla de federalismo”.

Por último, el gobernador confirmó que la provincia no absorberá los incrementos de la luz, como hizo hace poco. “En el estado de las finanzas públicas, diría que no. Se está hablando que la próxima factura, tendrá un 100% de incremento”, cerró el mandatario.

Del acto, también participaron del encuentro, la vicegobernadora Alicia Mayoral, la ministra de la producción Fernanda González, y el secretario de trabajo Marcelo Pedehontaa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios