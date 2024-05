Confirmaron 398 casos de dengue en La Pampa

Compartir esta noticia:



En la provincia de La Pampa, desde comienzo de 2024 hasta el día 11 de mayo (semana epidemiológica 19 cerrada), se confirmaron 398 casos de dengue.

De los 398 casos confirmados, 220 son autóctonos, (es decir que no presentan antecedente de viaje a otras provincias con circulación viral), a los que se suman 178 casos importados.









Casos autóctonos

La situación epidemiológica en La Pampa, requiere del compromiso de la población en la eliminación de criaderos domiciliarios (reales y potenciales) del mosquito ya que es la medida que posibilitará controlar al vector y de esa manera cortar la transmisión de la enfermedad.

Distribución por localidad:

General Pico 157 (126 casos no presentan antecedente de viaje, son autóctonos); Santa Rosa 129 (59 autóctonos), Macachín 7 (6 autóctonos), Eduardo Castex 9 (un autóctono), General Acha 11 (3 autóctonos), Intendente Alvear 9 (6 autóctonos), Speluzzi 2 (un autóctono), Vertiz 1 (autóctono), Alta Italia 2, Anguil 1, Catriló 2, Embajador Martini 2, General Campos 1, Ingeniero Luiggi 5 (uno autóctono), Lonquimay 2, Miguel Riglos 1, Quemú Quemú 1, Realicó 11, Toay 16 ( 4 autóctonos), Trenel 3 (uno autóctono), Victorica 5 (uno autóctono), Conhelo 2 (uno autóctono), Parera 2, Puelches 1 (autóctono), Ataliva Roca 1 (autóctono), Colonia Barón 2 (uno autóctono), La Maruja 2 (2 autóctonos), Jacinto Arauz 1, Winifreda 1, Metileo: 1 (autóctono), Guatraché: 2 (uno autóctono),

Rancul: 1, Caleufú: 3 (2 autóctonos), 25 de Mayo: 2.

Casos sospechosos

Desde la Dirección de epidemiología se trabaja en la investigación de casos notificados en diferentes localidades del territorio provincial los cuales permanecen en estudio aguardando resultados. No obstante las acciones de bloqueo se realizan frente a la sospecha.

Medidas preventivas

Se solicitó a la comunidad extremar medidas de prevención.

Para evitar que el ciclo de vida del mosquito se complete se recomendó:

-Desechar objetos que estén al aire libre y en los que se pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos, juguetes, etc.).

-Mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso (baldes, frascos, tachos, cacharros y macetas, entre otros.).

-Limpiar bebederos y renovar periódicamente el agua para las mascotas

-Limpiar canaletas que acumulan hojas y tierra así el agua circula y no se acumula.

-Cortar el césped o los pastizales, así se evita parte del ciclo y refugio de los mosquitos

-Tapar tanques, barriles ó cisternas que acumulen agua, incluso se puede usar tela mosquitera

-Colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas.

-Vaciar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

-Usar repelente en la piel expuesta, renovándolo según lo indique el producto. En los niños debe ser aplicado por un adulto y no debe usarse en menores de 2 meses.

-Ponerse ropa (preferiblemente de colores claros) que cubra al máximo el cuerpo.

-Elegir lugares con presencia de mosquiteros. Colocar tules en cunas y cochecitos

-Utilizar tabletas repelentes en las habitaciones.

-En caso de presentarse síntomas como fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, sarpullido en la piel se debe consultar precozmente en el centro de salud sin automedicarse.

