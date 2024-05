Encuentro sobre “la participación de las mujeres en la economía”

Compartir esta noticia:

En el marco del proyecto de extensión universitaria (PEU) “Diálogos sobre Violencia Política: sin mujeres no hay democracia”, este jueves 16 de mayo, a las 17:30 horas, en el salón Los Pioneros (Alsina y Pellegrini), se realizará un encuentro abierto al público, para reflexionar sobre “la participación de las mujeres en la economía: trabajo y políticas públicas”.









Durante la reunión, la ex vicegobernadora de La Pampa y ex Senadora de la Nación, Norma Durango; la Directora de Producción, Empleo y Desarrollo Local de la Municipalidad de Victorica, Élida Deanna; y la integrante del Equipo de Aplicación del Protocolo (EAP) de la CPE, Daniela Daniele, expondrán sobre violencia política y económica, a través de la feminización del mercado de trabajo y la feminización de la pobreza, dos fenómenos tan antiguos y extendidos como vigentes en la actualidad.

El debate será moderado por Silvana Montecino, de la Cooperativa de Trabajo Gráfica “Visión 7” y cuenta con el acompañamiento de las cátedras de Sociología Jurídica y Derecho Político de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.

El PEU, una de las políticas impulsadas desde la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UNLPam y dirigido por la docente Guadalupe Bustos, tiene por objetivo la promoción del diálogo y la reflexión colectiva sobre los tipos, formas y contextos en que la violencia política hacia las mujeres se ejerce en la provincia de La Pampa, desde una perspectiva transversal de género y de derechos humanos.

