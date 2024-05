Y por casa ¿Cómo andamos?

Compartir esta noticia:

Tan doloroso es el accionar de la motosierra que pareciera que hace años nos está haciendo padecer. Sin que el presidente se inmute frente a las contundentes medidas de fuerza, no queda otra para el gobernador que profundizar la búsqueda de perspectivas para resistir el proyecto de disolución nacional y defender activos, recursos y patrimonio de pampeanos/as. La tolerancia gremial se pone a prueba. Otros actores aparecen para fortalecerlo en esa lucha. Temor en Santa Rosa ante políticas ¿libertarias?

(Por Javier Urban) La encrucijada es tremenda. Tanto ha lastimado la gestión Milei sacándole los remedios oncológicos a los enfermos de cáncer, recortando un 35% a las jubilaciones que las paga en dos cuotas, liberando los precios de los combustibles, evaporando el poder adquisitivo de los salarios, generando las condiciones para que haya tres millones y medio más de pobres, con los tarifazos de luz, con la destrucción del “valor” en la economía de cientos de miles de empresas argentinas, con la quita de subsidios en el transporte, con la paralización de la obra pública, con el recorte del envío de fondos a las provincias… que pareciera que hace años que viene gobernando, cuando recién van 5 meses desde que asumió. Es así que, justamente por lo portentoso del daño infringido, situación que no se vivió nunca en los 40 años de democracia, del día en que asumió el libertario nos surge decir “aquel lejano 10 de diciembre del año pasado”.

Y desde aquel lejano 10 de diciembre del año pasado, Sergio Ziliotto mantiene una postura inalterable, en el que su pertenencia partidaria y su compromiso en la defensa de los intereses pampeanos, lo han hecho merecedor del reconocimiento nacional como referente de ese espacio de resistencia y de la valoración provincial que lo catapulta a ser el mandatario con mayor imagen positiva de entre todos los gobernadores.

En su discurso de reasunción, aquel lejano 10 de diciembre, Ziliotto dijo tener la certeza de que el voto mayoritario de pampeanos y pampeanas ratificó un modelo de Provincia que, histórica e ideológicamente, encarna el Justicialismo pampeano y que a las autoridades pampeanas nuestro pueblo les habló en las elecciones del 14 de mayo del año pasado. Y de allí su convicción de que no le pidieron motosierra sino mantener el Estado presente y ordenador, interviniendo para potenciar la economía en una alianza estratégica con el sector privado, favoreciendo la inversión productiva a partir de una fuerte inversión de recursos públicos y así lograr competitividad, en el convencimiento de que gobernar es crear trabajo.

Ante la crueldad del “mileinato”, no habían pasado aún tres meses de gobierno de Milei que el gobernador pampeano advirtió la necesidad de garantizar el acceso a los alimentos de los sectores vulnerados por la política económica de Nación; y también la continuidad y finalización del programa de obras públicas, enviando a la Cámara de Diputados dos iniciativas que se tornaron en controversiales.

«Con la crisis económica, el impacto de la inflación y la suba indiscriminada de los alimentos estamos previendo una inversión que va a duplicar los 10 mil millones de pesos que habíamos presupuestado para garantizar alimentos, ya que habrá muchas familias que, lamentablemente, van a caer bajo la línea de indigencia, por lo que tiene que estar el Estado presente, involucrado en defender a los que menos tienen», afirmó Ziliotto al solicitar al Poder Legislativo las dos herramientas necesarias para poder disponer de nuevos recursos, un cambio en el destino del gasto, afectando específicamente fondos que eran aplicados en forma discrecional para garantizar alimentación en cada una de las 80 localidades de La Pampa; y también un sistema de aporte solidario y extraordinario.

Con el otro proyecto de ley le solicitaba autorización al Poder Legislativo para poder realizar todos los actos administrativos y convenios con Nación para tener las herramientas y hacerse cargo de las obras y terminarlas. Se necesitaba la anuencia del Gobierno nacional porque la provincia estará interviniendo en otra jurisdicción. Es la ley que se conoció como emergencia de la obra pública, que le permitirá volver a tener laburo a los más de 700 trabajadores de la construcción que se quedaron sin él cuando Milei paralizó las obras.

Ziliotto además, presentó demandas judiciales para que quede sin efecto la eliminación por parte del gobierno de Mileil del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País” y para que el gobierno nacional cumpla con los fondos previsionales que le adeuda a la provincia y que son $5000 millones. Por otro lado fue el primer gobernador que rechazó el Pacto de Mayo convocado por el presidente usando las redes sociales para decirle que “el diálogo se construye a partir del respeto y los acuerdos devienen del consenso y no de la imposición”, que “no se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender”, que “nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el federalismo” y que “ningún acuerdo me llevará a resignar ningún derecho de las y los pampeanos”. Y Ziliotto también usó todas las tribunas que tuvo a disposición para manifestarse contra el DNU y la ley bases, instando a los y las legisladores/as a que las rechacen, remarcando el carácter inconstitucional del decreto.

Pero claro, el tiempo pasa, pasaron contundentes movilizaciones el 24E, el día de la mujer, el día de la memoria, verdad y justicia, el de la comunidad universitaria y el impactante paro del otro día y el gobierno de Milei pareciera no inmutarse. Es más, para él los salarios ya le ganan a la inflación, los jubilados incrementaron sus ingresos en dólares en un 150%, el superávit fiscal es una logro alucinante jamás conseguido por nadie en tan poco tiempo gracias a lo que él define como el ajuste más grande en la historia de la humanidad, los tarifazos brutales, que todavía no han terminado de acumularse, son un simple reacomodamiento. Y con el beneficio de la inimputabilidad de cualquier enajenado mental, se le escucha la insensatez de que “el costo continúa pagándolo la clase política, la casta, y el mundo empieza a desesperarse por invertir en Argentina”.

Pero ¿quién podría creer en un régimen de inversiones?. ¿Quién vendría a enterrar capital cuando en abril, mientras la inflación no bajará del 8,5% y la devaluación fue de menos del 2%, hubo un 6% de rendimiento en dólares con una inversión financiera? A nadie se le puede ocurrir una inversión de capital, cuando una inversión financiera te asegura una ganancia de ¡6 puntos en dólares!

Ante ese panorama donde el desfasaje es atroz, ya que en 4 meses de 2024 los ingresos a la provincia crecieron un 11% y la inflación será del 64%, sin indicios de que vaya a haber mejora alguna, Ziliotto se mantiene firme en la búsqueda de perspectivas para resistir el proyecto de disolución nacional y defender los activos, los recursos y el patrimonio de los pampeanos, “en esa no va a haber un centímetro para atrás”, dijo en la conferencia de prensa en la que reconoció que «la amenaza de Milei de fundir a las provincias es una realidad”, que “se han apropiado ilegalmente de recursos que están basados en leyes y convenios, dejando de transferir el déficit de las cajas previsionales y también el rojo del déficit energético, al punto que de cumplirse el aumento de un 100% en las tarifas eléctricas, la Provincia ya no podrá absorberlo siquiera parcialmente, como lo ha hecho, cuando se hizo cargo del 40% del último tarifazo”.

Evidentemente el “motosierrazo” de Milei a las finanzas públicas de La Pampa crea un estado de situación tenso. El gobernador dijo que “a la situación económica y su evolución, en la paritaria se la explicamos a los trabajadores». Pero éstos, o al menos sus representantes, esperan un aumento salarial que difícilmente se les pueda otorgar. Ya en diciembre algunos gremios de la intersindical se habían zarpado cuando calificaron de «ajuste feroz» a la propuesta del gobernador y sus representantes paritarios de un 8,5% de aumento. Luego valoraron que la paritaria siguiera abierta en tiempos tan convulsos, pero entre los discursos que se escucharon en la movilización del día del paro, hicieron oír la advertencia de que “…no vamos a aceptar ningún ajuste a nivel nacional, pero tampoco a nivel provincial”. ¿Cuál será el grado de tolerancia ante las críticas finanzas provinciales?

Del mismo modo cuando más nubarrones aparecen en el horizonte, no son pocas las voces que reprochan lo que en otras circunstancias sería irreprochable. Y no son sólo opositores los que dicen: “si no hay plata, como lógicamente lo explican, cómo es que tanto lidiaron para tener una ley que les permita pagar las obras que Milei abandonó, ¿será que entonces hay plata para eso?”.

Y aún sin poder disimular el doble discurso en el que incurren, los diputados provinciales de toda la oposición en La Pampa ya manifestaron que votarán en contra del proyecto de aporte solidario para asegurar alimentos a los sectores vulnerables. El aporte no es un impuesto porque su vigencia será por 6 meses y sólo afecta a quienes tienen mayor capacidad contributiva, los altos patrimonios y el sector financiero. Pero otra vez, las diferencias de criterios en cuanto a la eficacia de la medida y los sectores que deben ser obligados al aporte, también están en el interior del partido gobernante y no pocos aseguran que si la ley salieran, así fuera por el desempate de la vicegobernadora, lloverán medidas cautelares para suspender la exigencia a muchos de los afectados.

En medio de todo esto en el oficialismo provincial, parece que nuevos actores comienzan a reforzar la prédica del gobernador. Es el caso del secretario general de la gobernación, José Vanini -al que se lo ha visto muy activo en X, la red social que se llamaba twiter, con críticas para el gobierno nacional y sus proyectos e instando a rechazar en el Senado la ley base y la de medidas fiscales, además del DNU- y del ministro de gobierno y asuntos municipales, Pascual Fernández. El protagonismo de ambos funcionarios como exponentes opositores al gobierno nacional, muchos lo interpretan como el darse cuenta del gobernador de la necesidad de que ocupe otro rol, más allá de la firme defensa que ha venido proclamando de los intereses de pampeanos y pampeanas.

Seguramente se lo verá más enfocado en la transmisión de medidas relacionadas al desarrollo económico, la producción y el trabajo. Es así que ayer ya anunció el involucramiento del Banco de La Pampa con esos objetivos. Medidas tendientes a potenciar el consumo y a elevar el poder adquisitivo del salario, ampliando los descuentos con tarjeta, préstamos personales y créditos para pymes, intentarán dinamizar la economía provincial. Sin dejar de reconocer las bondades de estas medidas, algunos piden mayor audacia en los créditos, que se limitan al destino de poder pagar los aguinaldos y reclaman una modificación en los encajes del banco para poder habilitar más líneas crediticias y con montos dignos de ser destinados a la construcción de viviendas o emprendimientos productivos. También la crítica recae en que los no bancarizados tendrán que seguir esperando.

Desde lo político, sectores del partido gobernante también esperan una decidida ofensiva para recuperar terreno después del sopapo de Milei del año pasado, con las consecuencias sociales que hoy padecen vecinos a los que la militancia no tiene manera de darle respuestas. Tienen la expectativa de que el Congreso que vivirá el peronismo el sábado pueda ser ordenador en ese sentido.

Y en Santa Rosa es donde la militancia -lo hizo saber en un encuentro en la UB de Zona Norte la semana pasada- más huérfana se encuentra. Es que nadie entiende la conducta del presidente del consejo de unidades básicas, el intendente Luciano di Nápoli, que brilla por su ausencia con respuestas políticas en los barrios.

Un poco en broma, pero medio en serio también, algunos dicen que se han quedado cortas las publicaciones que anunciaban la semana pasada que ya son tres los partidos políticos que se disputan la representación de Milei en La Pampa. Ellos dicen que al Partido Libertario del piquense Raúl Aragonés, que a Libertad Avanza del funcionario del PAMI Luciano Ortiz y que a Ahora Vos, otra fuerza piquense del Palomo González, habría que sumarle al “lucianismo”.

Fue el secretario general del sindicato de camioneros Dionisio Ordoñez el que lo responsabilizó directamente por las condiciones de trabajo que sufren en el EMSHU y ligó sus prácticas a su “sueño de ser como Milei para el que el jefe es su hermana, mientras acá la que más manda es su secretaria plenipotenciaria”.

Y no son pocos los empleados municipales que no sólo acuerdan con la definición de Ordoñez sino que denuncian como insufrible su paso de dependencia en dependencia, sin tareas para hacer, con recortes en sus ingresos al ser despojados de las horas extras que cobraban, y ven con preocupación cómo se van tercerizando los servicios –incluso les genera angustia en ese sentido el proyecto de ordenanza que enviará al Consejo Deliberante para generar trabajo en la economía solidaria- y por eso les recuerdan que los empleados de Telam, para Milei y la jefe, no servían para nada, pero cerraron la agencia y terminaron comiéndose una fake escandalosa de un bot de un supermercado; que los investigadores del Conicet, para el trastornado y Karina, no servían para nada, le recortaron su presupuesto y les interrumpieron la fabricación de repelentes que arreglarían el desastre que hoy tenemos con el dengue, amén de las vacunas; que los empleados de ANSES, para el presidente y su hermana, no servían para nada, pero los echaron y tuvieron que dividir el pago de las jubilaciones en dos veces porque no llegaron a actualizarla; y que los empleados de trenes argentinos, para la pareja gobernante, eran muchos, comenzaron los despidos y chocaron formaciones por falta de señalamiento y de seguridad.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios