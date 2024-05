Bullrich, ausente: Macri volvió a asumir la conducción del PRO

Compartir esta noticia:

Después del mandato de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Mauricio Macri volvió a asumir la presidencia del PRO, partido que fundó hace casi 20 años. Lo hizo a través de una reunión virtual por Zoom, de la que no participó Patricia Bullrich. El principal desafío de su nueva gestión será defender la identidad partidaria, mientras un sector presiona por ir a una fusión con La Libertad Avanza.

«Hace 20 años conformé este espacio político con la convicción de que los argentinos merecían una alternativa distinta a las décadas de bipartidismo. En estos 20 años vivimos muchas cosas, con aciertos y con errores, pero siempre manteniendo firme la convicción de que somos el cambio o no somos nada. En esta etapa tenemos más que cuando empezamos: gobernadores, intendentes, y muchos dirigentes con experiencia en todo el país», dijo Macri ante los miembros de la junta directiva.

Participaron de la videollamada distintos dirigentes del partido, como la flamante vicepresidenta primera del PRO, Soledad Martínez. Desde el entorno del exmandatario señalaron que solo los dirigentes que integrarán la junta era necesario que estén presentes y no Bullrich, quien pasará a conducir la Asamblea partidaria.

En la reunión online, Macri se refirió a que desde su rol continuará defendiendo los principios de la organización: «Desde este nuevo rol, el PRO va a seguir defendiendo el cambio, la libertad y la república, como siempre lo hemos hecho». En su cuenta de X, el PRO solamente escribió: «Volvimos».

En el comunicado difundido, desde el partido destacaron que «este hecho marca un hito significativo en la historia de nuestra organización política, reafirmando nuestro compromiso con los valores que nos fundaron y guiaron durante las últimas dos décadas.

Las diferencias con Bullrich

En los últimos meses, Bullrich, ahora muy cercana al presidente Javier Milei, mantuvo varios cruces mediáticos con Macri, en medio de rumores de que el PRO y La Libertad Avanza (LLA) podrían fusionarse, cosa que finalmente no sucedió, ni siquiera en los bloques de las cámaras del Congreso, donde hasta ahora vienen votando en sintonía. Hace unos días, la ministra de Seguridad planteó en diálogo con La Nación Más el ex mandatario no tiene un rol protagónico en la política nacional. «Son los momentos en los que te toca. Hay momentos donde sos protagonistas y otros en los que tenes que dejar que el protagonista sea otro, el actual Presidente de la Nación», declaró.

«Nadie lo tiene que tomar a mal, ofenderse, ni sentir que es algo negativo. Macri es un ex presidente y tiene un lugar y eso le da una importancia fuerte, es decir estuvo ahí, habló, tuvo su protagonismo, pero el Presidente de la Nación es el Presidente de la Nación», agregó Bullrich.

Después de estas declaraciones de Bullrich, la diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal, le respondió con críticas. «El PRO tiene que superar todas aquellas cosas que lo hicieron perder y salir tercero en la última elección. Y una de ellas fue la descalificación interna, las declaraciones poco felices. Escuchaba el otro día a Patricia diciendo que Mauricio ya no tenía que ser protagonista. No me gustó eso, me pareció una declaración injusta», opinó Vidal en TN.

