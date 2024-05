Por la ola de frío y aumento del consumo, estaciones de servicio suspenden venta de GNC

Compartir esta noticia:

Debido a un pico en la demanda, las distribuidoras limitaron la provisión a estaciones de servicio que comercializan el Gas Natural Comprimido (GNC), para garantizar la provisión en los hogares.









Desde esta semana, falta GNC en las estaciones de servicio por el incremento de la demanda debido a la ola frío y la restricción de las distribuidoras para garantizar el servicio en los hogares.

Se trata de las estaciones que tienen contratos de suministro «interrumpible», entre las que se encuentran las de La Pampa. Por eso, no hay GNC en algunas de las estaciones y no saben cuando se reanudará el mismo. También las de las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Río Negro.

La decisión adoptada por Camuzzi y Gasnor, afecta no solo a los vehículos y transportes que se mueven con GNC, sino también a las industrias con contrato interrumpible.

«El objetivo de fondo busca básicamente privilegiar el gas disponible en los caños troncales para abastecer la demanda prioritaria: hogares, comercios, hospitales, organismos oficiales, escuelas», explicó a Reuters Rodrigo Espinosa, portavoz de Camuzzi Gas Pampeana, que abastece a 269 gasolineras en el interior de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa. De ese total, se vieron afectadas alrededor del 50%, agregó.

Por su parte, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) reclamó la «inmediata» normalización del suministro de Gas Natural Comprimido (GNC) a todas las estaciones de servicio del país.

Cecha solicitó una «urgente solución» para las estaciones de GNC. «Ponemos en conocimiento de la población que se están registrando restricciones operativas ordenadas en principio por las distribuidoras Camuzzi y Gasnor a las estaciones de servicio de expendio de GNC, por aparentes razones de fuerza mayor. Ello ha ocasionado el corte del suministro de GNC en varios partidos de las provincias de Buenos Aires, Tucumán, La Pampa, Catamarca, Santiago del Estero, Neuquén y Río Negro», advirtieron desde la entidad que reúnen a más 4.000 bocas de expendio.

Pero además, los estacioneros alertaron que si continúan las bajas temperaturas, «existe la posibilidad concreta de que esta situación se extienda a otras distribuidoras y en consecuencia a otros centros urbanos del país».

«Aclaramos que nuestras estaciones asociadas a lo largo y lo ancho del país son completamente ajenas al hecho planteado e instamos a todos los actores del sistema, y en especial a los estamentos administrativos pertinentes, a que se regularice en forma inmediata el suministro, asumiendo que dicha coyuntura es en gran parte heredada», completaron.

«Debe quedar claro que la situación planteada no solo va en detrimento del mantenimiento de nuestros negocios, sino que perjudica directamente a nuestros clientes. Por ello, se impone una urgente solución del tema», concluyeron.

Qué pasará con el suministro de gas en los próximos días

Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC,hay “gas suficiente y con excedente, pero está en Vaca Muerta”, por lo cual señaló que el problema principal se encuentra en el transporte.

Esta situación, además, ya preocupa a los usuarios y los propietarios de las estaciones de servicio, que entienden que se perjudica tanto al consumo como a la rentabilidad de los empresarios.

En este sentido, aún no está definido hasta cuándo continuará la medida. Anteriormente, este tipo de situaciones se resolvía con la provisión de GNL (gas natural licuado) que llegaba en barcos. Sin embargo, es un producto que hoy cuesta cuatro veces más y, en otros años, era subsidiado por los gobiernos. “Ahora eso no va a ocurrir y entonces no sabemos cuándo restituirán el servicio para todos”, concluyó Olivero.

