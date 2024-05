Sin dictamen, Milei suma a Villarruel a las negociaciones por la Ley Bases

Compartir esta noticia:

Faltaron las mismas 7 firmas de la semana pasada. Tras una cumbre con miembros del Gabinete, le pasaron la pelota a Victoria Villarruel y lo primero que hizo fue reunirse con Martín Lousteau. ¿Qué pasa con el Pacto de Mayo?









El oficialismo no logró dictaminar la Ley Bases en el Senado este jueves: se trató del segundo y último intento de conseguir las adhesiones para llegar al recinto antes del 25 de mayo, y todo indica que el tratamiento se continuará dilatando. Ahora, apuntan a continuar con el plenario de comisiones y conseguir las firmas para el martes o el miércoles que viene, con una nueva jugadora: la vicepresidenta Victoria Villarruel.

LLA no pudo convencer a ninguno de los siete que les faltó para dictaminar la semana pasada. Se trata del trío de «radicales libres» Martín Lousteau, Maximiliano Abad y Pablo Blanco, la larretista del PRO Guadalupe Tagliaferri, y los senadores de partidos provinciales Edgardo Kueider, Alejandra Vigo y Juan Carlos Romero.

Nueva era de negociaciones

Los arreglos todavía no comenzaron. Si bien del entorno libertario consideran que el diálogo con los distintos bloques no comienza de cero, los radicales que presentan diferencias con el proyecto sostuvieron que «todavía no hubo negociación», a pesar de que mantuvieron reuniones desde el viernes pasado con los funcionarios.

Ninguna dio resultado y, después de 10 días de tratamiento, recién este jueves a la 1 de la tarde decidieron incluir a Villarruel, presidenta del Senado, para derivarle la gestión estratégica para aprobar el proyecto en la Cámara alta. Se oficializó a través de una reunión que mantuvo con el ministro Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete José Rolandi y la Secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy. Duró una hora y media, mientras seguían exponiendo los oradores en el plenario de comisiones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ,no participó del encuentro, pero sí se lo vio recorriendo los pasillos del Senado en búsqueda de Rolandi.

¿Qué cambia a partir de esa reunión? «Aprobar la Ley Bases», aseguraron allegados a la vice, en diálogo con este medio. La Presidencia del Senado hasta hoy se había mantenido al margen de las negociaciones, a pesar de albergar diálogo constante con los legisladores de la casa. La primera decisión que tomó Villarruel, ahora al mando, fue reunirse con Martín Lousteau, presidente de la UCR y principal crítico del proyecto. «Fue una conversación política, no hubo negociación», reveló una fuente cercana.

Durante la semana, el oficialismo instó a los bloques a que presenten un pedido cada uno con todos los cambios. La UCR ayer envió un punteo de temas, pero no se pudo llegar a un acuerdo con el presidente de la bancada, Eduardo Vischi, porque hay posiciones divididas. Lo mismo ocurre con el PRO, liderado por Luis Juez, que no quiere presentar cambios, pero Tagliaferri mantiene una larga lista de propuestas, muchas en coincidencia con el radicalismo de Lousteau.

Eso complica el avance de las negociaciones. «Hay una división de poderes. No corresponde que el Ejecutivo se reúna con los senadores», criticaron fuentes oficiales en referencia al encuentro que tuvo Lousteau con Francos el viernes pasado. De hecho, Vischi se reunió en la Casa Rosada con Rolandi el martes. Ambos encuentros fueron a espaldas de los miembros del partido, que desconocían de las conversaciones. Lo cierto es que la búsqueda de consensos no es por bloque, sino por senador, y dejaron al desnudo las internas.

Los números continúan ajustados y UP se cree optimista de que, de los cuatro números que le faltan para hacerse de la mayoría, hay dos que ya los tienen. De LLA pensaban terminar de conseguir las firmas entre hoy y mañana: el plan fue, según le dijeron a este medio, que el dictamen se complete el viernes con las firmas que faltan -terminaría teniendo un dictamen con la fecha del jueves-. Pero los senadores del oficialismo brillaron por su ausencia en el plenario.

La reunión entre las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda continuó desde las 10.30 hasta la noche con los expositores. Con atrasos, buscaban que Presupuesto se reúna para seguir debatiendo el paquete fiscal, pero no dieron los tiempos y el plenario para Ley Bases continuará la semana que viene.

Qué pasa con el Pacto de Mayo

El Ejecutivo pretendía que el pacto con los gobernadores en Córdoba sea con la ley aprobada, aunque sea en general, en el Senado, pero con la obligatoriedad de los 7 días entre dictamen y sesión, debían conseguir las firmas este jueves para llegar al recinto el 23 de mayo. El plan, oficialmente, se cayó.

Hay dos opciones: que el Pacto de Mayo sea entre miembros del oficialismo, sin gobernadores -versión que trascendió de Rosada este miércoles-, o que se posponga para junio -la próxima fecha patria es el 20 de ese mes-, o en julio, para el Día de la Independencia, con otro nombre. Todavía no confirman ninguna.

