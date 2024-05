Policía de Misiones se acuarteló y podría intervenir Gendarmería

Compartir esta noticia:

Tomaron el Comando Radioeléctrico I y Bullrich ofreció a Gendarmería para desalojarlos. Exigen una recomposición salarial y cuentan con el apoyo de familiares y efectivos retirados. La Provincia ya estableció un aumento salarial.









Policías misioneros tomaron este viernes el Comando Radioeléctrico I, ubicado en la avenida Uruguay y Félix Bogado de Posadas, en lo que constituye el tercer acuartelamiento en la historia de la Policía de Misiones.

El movimiento, que se registró este viernes alrededor de las 4.30, generó un significativo despliegue de personas en la zona, según consignan los medios locales, que indican que la Justicia dispuso la intervención de Gendarmería Nacional para custodiar el piquete y la quema de gomas que se realiza en uno de los principales accesos de la ciudad.

La situación parece complicarse con el correr de las horas, debido a la llegada continua de personal policial, especialmente de la zona centro de la provincia, que se suman al acuartelamiento.

Los efectivos exigen una recomposición salarial y de la manifestación participan, además, policías retirados y familiares de efectivos del interior.

En abril, no prosperó una oferta que incluía un 10% de aumento y la absorción al salario de un bono de $8.000 que cobraban como no remunerativo y no bonificable. “Sobre una inflación de 211,4% recibimos a cuenta gotas un 100,4% de aumento. En lo que va del 2024 recibimos 22% sobre una inflación del 62% sin contar marzo y abril. Verdaderamente, esto es una vergüenza y falta de respeto a los policías, penitenciarios y nuestras familias, sabiendo ellos por la situación de un agente de policía que es pobre e indigente”, explicó en su momento uno de los representantes gremiales, Ramón Amarilla, a los medios locales.

De acuerdo a fuentes vinculadas con el Gobierno provincial, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ofreció las fuerzas de seguridad nacionales para desalojar el Comando Radioeléctrico I, pero hasta el momento se está a la espera de una orden de la Justicia Federal para proceder con esta acción.

Pasadas las 12.30 del mediodía, una periodista de Posadas informó en diálogo con A24 que se había llevado adelante una reunión entre el Juez de Instrucción Ricardo Valor y los voceros de la Policía.

Esta se realizó para solicitar que los agentes abandonen el edificio y que liberen el tránsito de la avenida Uruguay.

«La policía no lo va a hacer», aseguraron que fue la respuesta de los oficiales.

Según Amarilla, le explicaron al juez: «Nosotros tenemos la mejor voluntad, pero que han tirado nuestra mesa de diálogo por el suelo, no nos han recibido más y de acuerdo a los incrementos que nosotros hemos recibido, no agarra y no cubre las necesidades que está sufriendo hoy el policía, el penitenciario y la familia. Nos ha entendido, dijo que va a tratar de mediar esto, que va a ir ahora a hablar con el ministro y tratar de resolver esto, creo que acá esto se resuelve con diálogo».

