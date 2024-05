Las remeras de Luciano, los silbidos, los enojos y el deseo de “Sergio presidente” (Caras y Caretas)

Compartir esta noticia:

Durante el Congreso del PJ La Pampa, realizado en homenaje a Rubén Marín, hubo enojos, silbidos y la folclórica pelea por los espacios que terminó con el presidente de una Unidad Básica “a las piñas”. No faltaron gritos de reproches entre ex y actuales camporistas. Todo cerró con un mensaje unificador del gobernador y presidente del partido, Sergio Ziliotto, que convocó a seguir trabajando en el territorio, ampliar el marco de alianzas, y a dejarle el gobierno a “un compañero o compañera del campo popular” en 2027.









En la previa, el presidente de la UB del Centro, Carlos “Mono” Casalegno, protagonizó una disputa a golpes de puño, por un espacio en el club. Durante el Congreso, el presidente del encuentro, Marcelo Pedehontáa, fue silbado fuertemente por ocupar un lugar que algunos pensaban le iba a tocar a Alicia Mayoral,

En el medio, varias personas que dejaron La Cámpora, gritaron y abuchearon cuando desde el escenario leyeron los nombres de las y los congresales, donde “Luchy” se quedó con todos los del sector kirchnerista y a Luciano, no le quedó nada.

Avanzada: A la distancia pudimos observar que el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, fue regañado en la entrada al gimnasio porque quiso pasar con todos sus congresales sin que sean controlados. Hoy estrenó remeras y oficializó su distancia con La Cámpora.

¡Presidente! Mientras daba su discurso en el cierre del Congreso, Sergio Ziliotto tuvo una elegante salida cuando desde las gradas, el vasco Enrique Beola, le gritó “Sergio Presidente”, recibiendo como respuesta un rápido “soy presidente… del partido”. (Esta viene con video de yapa).

Volvieron las remeras de Luciano. El intendente de Santa Rosa, en su calidad de presidente del Consejo Local de Unidades Básicas, fue con atuendo propio al Congreso. Con los colores que usó en la interna de 2019 para ganarse la posibilidad de disputar la intendencia, asegura: “el amor es peronista”. Hubo muchas entre congresales y público militante de un sector, que por ahora tiene, el nombre propio del jefe comunal capitalino.

Agradecidos y descontentos. El Frente Peronista Barrial armó una bandera con la figura de Ziliotto Conducción. Este año, fueron reconocidos con la Dirección de Economía Popular en la Provincia. Para la próxima, no se olviden de Luciano, que le dio lugar “al Mono” Bustos. Por otro lado, Fabián Avendaño, manifestó su enojo por no haber sido tenido en cuenta en la hora del reparto de responsabilidades internas del PJ.

Plantados por el barba. Los periodistas se comieron (nos comimos, no estamos en la foto porque somos los que la sacamos) que otra vez se “Viene Verna”. Pero no vino.

Peor que Luciano… El intendente de Toay, Ariel Rojas, ingresó con la militancia. Ya no era congresal en este Congreso. Sin embargo, sentarse o no en una de las sillas de plástico de las y los congresales, no le impide que su nombre siempre sea uno de los que se baraja en la renovación peronista.

Uno de los vértices. Durante años el PJ La Pampa fue conducido por un “triángulo” de dirigentes. Rubén Marín, fallecido recientemente, Carlos Verna, ausente por decisión y Oscar Mario Jorge, el único presente en el Congreso.

Hagan sus apuestas … María Luz Alonso le habla al oído al Gobernador cuando terminó su discurso. ¿Qué le dijo? Detrás, mira el excamporista y desde hoy congresal Plural, el exconcejal Mariano Rodríguez Vega, y el subsecretario de Política Social, Javier Weis, verde desde que dejó el gobierno de Luis Larrañaga.

Sergio “Ruso” superstar. Cuando bajó del escenario, una gran cantidad de las y los presentes se abalanzaron sobre el gobernador Sergio Ziliotto para sacarse una selfie. Fueron decenas de besos y fotos en pocos minutos (también tiene video de yapa).

Amor peronista… La titular del IPAV, Érica Riboyra junto a su compañero desde hace 25 años, Rodrigo Zorrilla.

Hombre preparado… Sirve para todas las batallas. Edgardo “Gardi” Muñoz Font, exconcejal de Victorica, referente de La Cámpora, con la escalera para colgar y descolgar los trapos de la línea que conduce “la Luchy”

Mirá quien vino… A la derecha, sobre la pared, el exdiputado e intendente de Alvear, Oscar Pepa, presidente de la UB de su pueblo, donde no puede ejercer cargos públicos porque fue condenado a prisión en suspenso e inhabilitación permanente por la causa conocida como “las cloacas de Alvear” (sobreprecios).

En el llano. Jorge Cabak es uno de los intendentes que perdió las elecciones en su pueblo en mayo del 2023. Para completar su panorama, la Corte Suprema ordenó que se le haga un nuevo juicio por entregar 101 libretas sanitarias a mujeres que habrían sido víctimas del delito de trata de personas en un cabaret de Macachín.

Trapos. La UOCRA, conducida por Roberto Robledo, se hizo visible con sus coloridas banderas. Las otras que se destacaron fueron las de La Cámpora y Convergencia Peronista.

Ya pasó, poné la marcha. Al final, los silbidos y las quejas, quedaron en el pasado. En el escenario principal, además de Ziliotto, también estuvieron Norma Durango, Marcelo Pedehontáa, Alicia Mayoral, Patricia George y Saúl Echeveste. Al son de “los muchachos peronistas”, terminó la tertulia del partido que gobierna la provincia por el voto popular desde la recuperación democrática, en diciembre de 1983.

