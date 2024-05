Después de dejar la presidencia del PRO, Bullrich encabezó un acto con dirigentes libertarios

Compartir esta noticia:

Finalmente Mauricio Macri asumió la presidencia del PRO esta semana. Sin embargo, su oficialización en el cargo se dio en medio de cruces por el rol que pretendía ocupar la ministra Patricia Bullrich, que respondió 48 horas después con un acto que reunió a la dirigencia de su partido con libertarios en el municipio bonaerense de Esteban Echeverría.









El encuentro sucedió en la localidad de Luis Guillón este sábado por la tarde y fue coordinada entre Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero referenciado con el PRO pero con lazos con Javier Milei por haber compartido etapa universitaria, y Sebastián Pareja, principal armador libertario en la provincia de Buenos Aires y actual titular del Fondo de Integración Socio Urbana.

Entre las figuras del PRO, estuvo la presidenta partidaria en la provincia de Buenos Aires, Daniela Reich, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y los diputados nacionales Sabrina Ajmechet y Gerardo Milman: todas figuras cercanas a Bullrich. Por el lado libertario, se destacó la presencia de Juan Curutchet, que forma parte del directorio del Banco Central, y de Carlos Pirovano, actual presidente del INCAA. Otra particularidad es que Karina Milei figuraba entre la lista de posibles participantes, pero su viaje a España para acompañar a Javier Milei no le permitió asistir.

La ceremonia, que apunta a la unidad de listas para las elecciones del 2025, se dio en un galpón decorado con la bandera “Apertura Republicana”, agrupación que encabezan precisamente Curutchet y Pirovano. La ministra respondió a los vitoreos en su ingreso apelando a la necesidad de “barrer con la noche populista” en su discurso.

Alianza entre PRO y La Libertad Avanza: la estrategia de Patricia Bullrich

En una entrevista a LN+, Patricia Bullrich remarcó su intención de unir fuerzas entre La Libertad Avanza y el PRO para que en la próxima elección haya dos propuestas: “La del cambio, y la retrógrada”. La intención del Poder Ejecutivo, según ella, es que “todos los sectores, aunque haya diferencias” se agrupen detrás de la primera, y definió la visión antagónica como “la retrógrada”, la que genera desorden, la que hace paros y marchas.

“Si la mirada retrógrada es potente, la mirada del cambio, la transformación y la libertad debe ser más potente aún”, planteó la ministra. En la misma línea, y apostando a una potencial unión de las fuerzas políticas, se preguntó: “¿Por qué vas a ir separado?, ¿para representar qué?, ¿hay algo en el medio entre el cambio y la vuelta atrás? El jamón del sanguche, no hay otro lugar. Uno debe ser consciente de la representación social”.

“La identidad no es partidaria, es de una idea, de un proyecto, de una dirección. Los que están en otra dirección están en una situación compleja, cuando una idea no tiene arraigo, no tenés votos”, planteó respecto a la postura de opositores al gobierno de Javier Milei, como el radical Martín Lousteau.

Fuente y foto: ambito.com

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios