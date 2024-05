“Se equivocan si creen que eliminando los planes se termina la lucha de los desocupados”

Compartir esta noticia:

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) rechazó el ataque judicial contra las organizaciones sociales por parte de La Libertad Avanza y sus aliados, y llamó a seguir en las calles para enfrentar a Milei.









La CCC denunció una arremetida contra las organizaciones sociales, luego de que acusara de extorsión y malversación de fondos a los comedores que algunas de estas administran en los barrios populares.

En un comunicado plantearon que existe una operación articulada entre el gobierno, la justicia y los medios concentrados, para destruir a las organizaciones sociales, mientras se avanza con el ajuste más grande de la historia.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita realizaron 27 allanamientos en medio de la investigación judicial por supuestos “aprietes” a beneficiarios de planes sociales para asistir a las marchas. Desde entonces, la causa ocupa todas las portadas de los grandes medios, propagandistas del ajuste libertario.

Nada dicen del terrible crecimiento de la pobreza, con más de 3 millones de nuevos pobres en 5 meses por culpa de la política de Milei, Villarroel y Caputo. De un “déficit cero” que se logró con la licuadora de la inflación sobre las jubilaciones y salarios y la motosierra. Miles de despidos y desguace del Estado. También bicicleteando las deudas, desinvirtiendo en los servicios públicos como se demostró en el accidente ferroviario del ferrocarril San Martín, y postergando los pagos en las importaciones emitiendo un bono, el Bopreal.

Milei castigó a La Pampa incumpliendo con la coparticipación provincial desde que asumió en diciembre. No giró a la provincia más de 30 mil millones de pesos en transferencias automáticas y no automáticas. Puso a la provincia en una situación crítica. Extorsiona al gobierno y al pueblo de La Pampa ante la posición política que asume el gobernador Ziliotto de no firmar acuerdos que garanticen el ajuste, la entrega y profundice el hambre que provocan las medidas y leyes impulsadas desde el ejecutivo nacional.

La Corriente Clasista y Combativa alimenta a cerca de 240 mil personas en sus 930 comedores de todo el país. “Extorsión” es que desde diciembre no entreguen alimentos a comedores y merenderos. Sobre todo a los chicos y abuelos, que son los que más asisten. Extorsión es no darles a las provincias la plata que les corresponde si no acuerdan con el Gobierno Nacional. Extorsión es utilizar “carpetazos judiciales” para apretar y amedrentar a los que no piensan como ellos.

Sin embargo, les demostramos que no vamos a abandonar a los nuestros y seguimos funcionando, alimentando en los barrios. Lógicamente, no como antes, de lunes a viernes; pero sí dos o tres veces por semana. Siempre con la ayuda de comerciantes amigos, vecinos, intendencias y gobernaciones.

En La Pampa seguimos sosteniendo comedores y merenderos, todos los días se suman más vecinos (desocupados y ocupados) a buscar un plato caliente de comida. Los comedores funcionan, garantizamos cientos de viandas.

Lo que hace el Gobierno Nacional es vender humo, como hace siempre, instala hechos falsos para, en este caso, desviar la atención. Esto no es más que un show mediático impulsado por el Ejecutivo Nacional para correr el eje del agravamiento de la situación social y la recesión que ya se está sintiendo en miles de despidos. También es un intento por tapar el debate de la Ley Bases, y al colonialista RIGI, que no es otra cosa que una vil entrega de nuestro país.

Montan este show contra las organizaciones sociales porque preparan a la sociedad para la represión, sin represión esta política no pasa.

Este nuevo ataque hacia el pueblo organizado es para tratar de sacarnos de la calle, judicializar la protesta. Somos, junto al resto de la clase trabajadora organizada, la fuerza que enfrenta sus políticas de hambre y entrega y no les permite aplicar sus planes fascistas.

Nos quieren sacar de la calle. Se ensañan con los trabajadores, los jubilados y los que menos tienen. Creen que no tenemos derecho a tener opinión política o elegir en qué país queremos vivir. No queremos vivir en el país que propone Milei, sin aparato productivo, ni industria nacional, ni pymes, ni cooperativas de trabajo.

Se equivocan si creen que eliminando los planes se termina la lucha del movimiento de desocupados. El movimiento de desocupados de la CCC no se constituyó a partir de los planes. Por el contrario, fue la lucha del movimiento la que conquistó los planes sociales. Con las asambleas en los barrios en las que se debate la situación política.

Seguiremos en la calle, militando y discutiendo con nuestros compañeros la necesidad de una nueva política y un nuevo gobierno a favor del pueblo.

Ahora está abierta la lucha para impedir que el Senado apruebe ese engendro anticonstitucional, que le da poderes extraordinarios a Milei con la Ley Bases. La Constitución condena como infames traidores a la patria a quienes lo hagan. Y son doblemente traidores si lo hacen, condenando al hambre y la pobreza al pueblo y entregando la soberanía nacional a potencias imperialistas como Estados Unidos y Gran Bretaña. La patria está en peligro.

Hay que desenmascarar a los que intenten aprobarlo, hacerles saber que tendrán que rendir cuentas al pueblo argentino, y desbordar las calles cuando se vote.

Nosotros decidimos enfrentarlo desde el inicio y partiendo de las necesidades inmediatas y los sufrimientos del pueblo, torcerle el brazo al ajuste y la entrega.

Nosotros no peleamos para que las clases dominantes descarten a Milei, cuando no les sirva más, para poner a otro que les garantice la gobernabilidad. Peleamos para que las masas avancen en la lucha por conquistar un gobierno de unidad popular, patriótica y democrática.

