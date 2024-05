Camargo contra la postura de Kenny: “no podemos estar con quienes vienen gobernando hace 40 años“

Compartir esta noticia:

El concejal de la UCR, Diego Camargo, se manifestó en contra de las declaraciones del dirigente radical e intendente de Victorica, Hugo Kenny, quien el fin de semana no descartó la posibilidad de hacer un frente político que incluya a la UCR y el PJ para contrarrestar lo que será una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.

“Es una decisión que debe tomar el partido. Yo no veo que de ninguna manera, eso pueda ocurrir. Espero que los dirigentes de nuestro partido lo desmientan terminantemente. No podemos estar en una alianza con quienes vienen gobernado la provincia hace 40 años y, justamente, queremos tener nosotros tener la posibilidad con nuestros equipos de gestión. Lo que algún dirigente puede haber dicho, correrá por cuenta de él, a título personal y no de manera partidaria”.









“En el caso de Sabarots, se lo tendrían que preguntar a él, pero no creo que se sume. Él está gestionando y lleva una buena relación con el gobernador Ziliotto y su equipo de gestión. No me parece mal, de hecho, nosotros buscamos consensos y en Santa Rosa hemos conseguido consensos con el oficialismo, pero no por eso, decimos que somos parte del gobierno”.

“Llevar una buena relación, que es lo que sanamente la democracia necesita, implica que vayamos a integrar un frente. No obstante eso, esto se lo deberían preguntar a Sabarots. Yo no lo veo”, dijo Camargo.

En referencia a la reunión del Comité Provincia en Macachín, Camargo dijo que “se están organizando una serie de encuentros para intercambiar opiniones e ideas de gestión, tanto de los Concejos Deliberantes, como de quienes tienen la tarea de ser oficialismo y gobernar en sus localidades”.

“Son reuniones en la que participan legisladores nacionales y las estamos haciendo de manera zonal, para mostrar una unidad y generar una estructura de trabajo para ser competitivos, de acá en adelante”, cerró Camargo.

Las declaraciones de Kenny levantaron revuelo en la UCR. El intendente de Victoricia no descartó que haya un frente entre el justicialismo y el radicalismo para contrarrestar lo que será una la alianza entre los libertarios el PRO, de cara a las próximas elecciones.

Alianza Victorica gobierna hace dos décadas la localidad en un frente integrado por sectores del radicalismo y del peronismo, entre otras fuerzas.

