La garita del PROCREAR que abandonó Milei: “ni siquiera contamos con al acompañamiento de sus diputados”

Compartir esta noticia:

Durante la reunión de la comisión de obras públicas, concejales de UCR, Comunidad Organizada y PRO pidieron arreglos en la ciudad y no se percataron que iban a ser el móvil para habilitar una crítica a sus pares de la Cámara de Diputados, que se oponen a todo, incluso a que el gobierno de la Provincia, proponga soluciones a los problemas generados por el gobierno de Javier Milei.









En la comisión que preside el concejal del FreJuPa, Lucas Ovejero, la oposición pidió varias obras para garantizar la seguridad vial o peatonal. Así, se reclamaron reductores de velocidad en la calle Felice, en la Stieben, un semáforo en Ameghino y José Luro, hasta que llegaron a una garita de colectivos del PROCREAR en construcción, abandonado por Milei.

Mencionaron que no se puede circular por el lugar porque hay un alambrado perimetral de la obra del barrio PROCREAR, en la calle Gaich, abandonada desde que Javier Milei. En el lugar, la obra, si se hubiera terminado, proyectaba una subida para personas con discapacidad y el tránsito seguro de patacones.

Ni lerdo ni perezoso, ente el pedido opositor, Lucas Ovejero recordó que “si no entiendo mal, está en obra, y a pesar de que ni si quiera contamos con el apoyo de sus diputados, cuando el gobernador Ziliotto propuso hacerse cargo del abandono nacional, no nos acompañaron”.

No terminó allí la chicana: “si el gobierno nacional no hubiera paralizado la obra, no hubiera sido necesario un alambre perimetral, pero para cuidad los intereses y bienes de ahorristas y beneficiarios del PROCREAR, el Gobierno Provincial tomó la obra y desde el principio la está ciudadano”.

“Y ahora la va a terminar con fondos provinciales, cuando el gobierno de Milei es el que la abandonó y no giró los fondos”, afirmó.

Desde principios de año, se da la discusión sobre quién tiene que hacerse cargo de la apropiación nacional de los recursos pampeanos. La oposición, que toda votó por Milei, en esos casos, quiere geolocalizar la discusión, como si La Pampa no fuera parte de Argentina, el país ajustado por quien ayudaron a ser presidente.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios