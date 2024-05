La UCR apoyó el pago la antigüedad a empleados y empleadas municipales: “la ordenanza es taxativa”

Compartir esta noticia:

Para Diego Camargo, la ordenanza debe cumplirse. “No queremos que se consolide el no pago de los premios».

El edil de la UCR, Diego Camargo, dialogó con Plan B y dio detalles de la iniciativa del radicalismo para que empleados y empleadas municipales cobren sus premios por antigüedad, establecidos por ordenanza.

“El bloque radical presentó una iniciativa de la concejala Mazzuco, después de que nos reunimos con varios de los empleados y empleadas que están haciendo este reclamo. Presentamos un proyecto muy sencillo, donde lo único que pedimos es que se cumpla una ordenanza que está vigente y que, en conmemoración al 22 de abril, en el aniversario de Santa Rosa, plantea que se les pague un premio a los empleados que cumplen 15 años de antigüedad, consistente en una asignación de la categoría 7 y a los que cumplen el doble de esa antigüedad, el doble de esa asignación”.

“El Ejecutivo ha pasado el plazo que tiene establecido para el cumplimiento de la misma y estamos apoyando el reclamo. La ordenanza es taxativa y terminante, en relación a la obligación municipal.

Para Camargo el no pago es por una cuestión presupuestaria una decisión política. “Hay gastos en otras cosas mucho mayores. Por ejemplo, este viernes se abren los pliegos de una licitación pública por 400 millones de pesos para la compra de juegos y pisos de caucho, para instalar en el predio de las vías”.

“Entendemos que dinero hay, lo que no hay es un establecimiento de las prioridades adecuadas. Corre por parte del Intendente en donde decide gastar los dineros. En este caso, no existe mucha alternativa porque hay una ordenanza vigente”, agregó.

Consultado sobre si está la posibilidad del pago en cuota de los premios, Camargo recordó que ya se realizó en la gestión de Larrañaga. “Luego, con la pandemia, también ocurrió. Ahora lo que no queremos que se consolide es el incumplimiento de una ordenanza y el no pago. Hasta ahora, no ocurrió nunca. Sí hubo unos leves atrasos, pero no ha pasado el no pago. Para eso, habría que derogar la ordenanza”.

En referencia al monto que debería erogar la comuna, Camargo señaló que, a través de los medios trascendió que se trata de 60 millones de pesos.

