¿Por un error? Estudiantes de enfermería fueron dados de baja por no tener sus exámenes de salud

Una cuarentenea de estudiantes de la facultad de Ciencias de la Salud denunciaron que fueron bloqueados por la falta del Examen preventivo de Salud (EPSA). La mayoría asegura haberlos completado, pero en el medio, hubo un cambio de facultad: ingresaron en Ciencias Exactas y fueron pasados a la de Ciencias de la Salud.









Unos cuarenta estudiantes de Enfermería de la flamante Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Pampa reclaman una respuesta ante el bloqueo repentino de sus nombres de usuarios en el SIU, el sistema informático que les permite completar los trámites para continuar con sus carreras.

Se trata de estudiantes que este año comenzaron segundo o tercer año. Según contaron a Plan B Noticias, les bloquearon el usuario cuando ya habían transcurrido dos meses de clases de este primer cuatrimestre y pierden la regularidad en las materias que estaban cursando.

“Nos bloquearon de un día para el otro, sin previo aviso. Cuando fuimos a reclamar, nos dijeron que el tiempo de hacer el EPSA ya había terminado, pero en mi caso y el de otros más, no es correcto. Ya lo hicimos”, contó un estudiante.

“Averiguando, supimos que somos unos cuarenta los que estamos en esta situación. Necesitamos una respuesta y que nos devuelvan la condición de estudiantes regulares”, añadió.

Los estudiantes afectados comenzaron la carrera en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLPam y este año, tras su creación oficial, pasaron a ser parte de la Facultad de Ciencias de la Salud de La Pampa.

“Puede ser que se hayan perdido en ese pase burocrático, pero es responsabilidad de la UNLPam, no de los estudiantes. Y si no se pudieran recuperar, lo que no se entiende que, por un error de ellos, nos quiten la condición de estudiantes regulares”, se quejaron.

“Necesitamos que nos rehabiliten, que, si hay que hacerlos de nuevo, que nos den plazo, y que si hay un error, que se hagan cargo. Fuimos a Exactas y nos manaron a Salud, y el rectorado tampoco nos respondió”, afirmaron.

Además de retrasarlos en un año la carrera de enfermería, con el consiguiente perjuicio para el sistema de salud, ya que no sobran profesionales, varios pierden beneficios como las becas PROGRESAR porque uno de los requisitos para mantenerla. es ser alumno regular.

