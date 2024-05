“El ámbito social está complicado, pero no soy hipócrita, no nació ahora”

Compartir esta noticia:

La vicegobernadora de La Pampa, Alicia Mayoral, se refirió a la situación que se está viviendo en la Argentina ante la gestión del gobierno de Javier Milei. También habló sobre la ausencia de Carlos Verna en el Congreso del PJ.

La vicegobernadora fue consultada por la situación social, donde expresó que “está complicado, y no porque lo diga yo, sino porque se siente. No seamos hipócritas, si a nosotros con una economía ordenada nos cuestan algunas cosas y tenemos que dar una mano a hijos, hermanos y amigos, la sociedad toda está complicada económicamente. Pero no nació ahora la complicación, esto viene de hace tiempo”, sostuvo Alicia Mayoral en diálogo con INFOPICO RADIO 99.9.









Se está tratando la ley que envió el Ejecutivo de aporte solidario y extraordinario y Mayoral adelantó que participará en el plenario de comisiones del martes 28 de mayo, “porque cuando uno está tan apretado en números, nunca se sabe si hay que levantar la mano o no, y si así lo hago, no quiero perderme lo que digan quienes fundamenten el proyecto”.

Respecto a la ausencia del exgobernador Carlos Verna en el Congreso del PJ, dijo que «tiene demasiada espalda política, trayectoria y autoridad como para que no sienta la ausencia, sería muy grato estar acompañado de Carlos». Destacó que tiene diálogo todos los días con Verna.

-Se le reclama al presidente Milei que no visita las provincias, acá en La Pampa, ¿el gobernador y los funcionarios la recorren?

-La verdad es que no sé donde van o donde no; pero los veo más caminadores a los ministros y a los funcionarios. Ziliotto tiene su impronta particular y mal no le fue siendo como es y tampoco evidentemente a Milei.

Respecto a la elección pasada dijo que «la gente no estaba conforme».

-¿Cómo analizas la intendencia de Fernanda Alonso?

-Soy muy allegada a Fernanda, hemos superado algunas crisis, de la que me hago cargo, y la veo bien, firme, con ganas. Valorando que pasó por momentos difíciles y no utilizó absolutamente un minuto de su vida para aprovecharse o del morbo. Fernanda sigue trabajando para la comunidad, que es muy exigente, que a diario hay que ponerle el hombro. Es muy valorable el trabajo que les tocó a los intendentes porque son los primeros en la trinchera.

Ante la pregunta de si Fernanda Alonso es una de las grandes candidatas a gobernadora en el 2027, Alicia se preguntó “¿por qué no? Y mujer”.

Y sobre la consulta de una posible candidatura de ella misma como gobernadora, Mayoral dijo que “todavía hay un largo camino; para que la gente nos elija, tenemos que hacer las cosas bien, con compromiso y con la misma convicción”.

La vicegobernadora, en el cierre de la entrevista, se mostró “muy respetuosa de lo que la población eligió a nivel nacional, de lo que pasó en la provincia que hemos ganado y estamos con las mismas ganas de trabajar de siempre y con el mismo compromiso, pero con la misma preocupación”.

Fuente: Infopico.com

