“En el Congreso del PJ no hubo un mea culpa, solo las mismas caras y las mismas familias”

El diputado nacional, Martín Ardohain, criticó el Congreso del PJ y manifestó su descontento de que no se puede realizar el Pacto de Mayo: “es importante para debatir el rumbo de argentina”.









El legislador comenzó refiriéndose al cruce que tuvo con su par Ariel Rauschenberger por el RIGI: “Creo que salió en todos lados que el diputado nacional Rauschenberger se oponía al progreso, a los cambios de rumbo, y esta actitud la vimos el sábado en el Congreso del PJ porque no hay una idea nueva, no hay un mea culpa, no hay un análisis de futuro, las mismas caras, las mismas familias, los hijos de los viejos dirigentes”, le dijo a Plan B Noticias.

Destacó que, por otro lado, “hay un proyecto de país que encabeza el presidente Milei donde se anima a proponer este cambio de rumbo” y retomó lo del RIGI “de empezar a explotar todas estas riquezas que tenemos en la Argentina en el subsuelo, en el campo, y lamentablemente está la máquina de impedir, hay gente que prefiere decir que somos pobres, pero tenemos riquezas abajo de la tierra. Tenemos ejemplos como Chile, que con minería, con explotación, con recursos, hoy está produciendo varias veces más que en Argentina y con un territorio más chico. Ese es el debate que se viene cuidando el ambiente, cuidando los recursos de los argentinos, salir de esta pobreza que duele”.

—Desde el sector de la oposición han dicho que en Chile quedan muchos recursos para el país, en cambio, critican que acá no pasaría lo mismo

—Eso es un tema que duele, porque indudablemente Chile durante años le ha dado garantía a esos capitales para que inviertan y para que dejen más recursos, y teniendo en cuenta esto que son empresas que traen capitales de más de 200 millones de dólares van a venir a un país que rompe las reglas cada 5 años o directamente no hay reglas, que no es claro, que se duda de la independencia de la justicia, entonces ahí está el debate, como hacés que vengan y a partir de ahí empezar a luchar para que queden más recursos.

“Por otro lado, sobre que dicen que es poco lo que va a quedar, hoy es cero lo que queda, entonces eso que es poco capaz que son escuelas, hospitales, rutas, movimiento en los supermercados, movimiento en los combustibles o movimiento en las empresas de construcción. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo de desarrollar el país y a partir de ahí empezar a luchar para que queden más recursos, pero hoy partimos de cero”.

—¿Qué te parece que se haya suspendido el pacto de mayo?

—Desde lo político es preocupante porque llevamos cinco meses de un gobierno nuevo donde la gente lo votó a pesar de todos los aparatos, por ejemplo en La Pampa se empapelaron ciudades, se hicieron actos públicos con los gremios, con entidades educativas y ganó una persona que no vino a La Pampa, entonces el pampeano y el argentino se animó a votar una persona que no gastó, ni cerca como gastó el aparato.

Continuó diciendo que “a pesar de eso, del cambio de rumbo que votó los argentinos, no le han aprobado una ley, es más, se oponen a todo y se salieron con la suya, porque el pacto de 25 de Mayo que es importante para debatir el rumbo de Argentina se va a postergar, algunos deben estar festejando, creo que con el cambio de rumbo, con la estabilización de la economía, con la baja de inflación, con el bajo del riesgo país, ya se nota en algunos comercios la estabilización de precios o en algunos rubros de la producción, si el rumbo es el que planteó el presidente y lo está logrando, no entiendo por qué la política no lo lee, pero esto lo pagara la política, cuando yo veía el acto en el Club Estudiantes y sin hacer un mea culpa y defendiendo las mismas banderas que nos llevaron hasta acá, indudablemente hay una parte de la política que no la ve”.

