Más despidos en el INADI: trabajadores se concentraron en las inmediaciones del edificio

Empleados de planta transitoria recibieron anoche un mail donde se les comunicó que “no correspondía prorrogar su designación transitoria” y, por lo tanto, estaban “desvinculados” del organismo.

Trabajadores del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se concentraron durante esta mañana en las inmediaciones del edificio, luego de que ayer por la noche recibieran una notificación vía mail donde se les comunicó que “no corresponde prorrogar su designación transitoria”.

En declaraciones a Noticias Argentinas, empleados de la institución confirmaron que “la mayoría de los despedidos pertenecen al colectivo LGTBIQ+ e incluso, también, hay una persona con discapacidad”.

“Hay empleados con 17 y 20 años de antigüedad. En mi caso, como en el de muchos, me renuevan el contrato cada tres meses; se me vence el mes que viene y no sé qué va a pasar. Esto es una masacre, una ruleta rusa. Se manejan con mucha crueldad”, aseveró Mariana, una de las profesionales que pertenece al personal de capacitación.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) apuntó contra el Gobierno y afirmó que la gestión actual “avanza con desguace del Estado”.

“Ahora despiden otros 120 compañeros en el INADI, llevando el número de cesantías a casi la mitad de sus trabajadores. No podemos permitir que sigan desmantelando las políticas públicas”, publicaron en la cuenta oficial de la red social X.

Por el momento, la Policía Federal impidió el ingreso de los empleados, que ayer fueron avisados de manera informal sobre su desvinculación, al organismo. (NA).

