Conflicto en tránsito: reclaman ropa de trabajo

Se realizó una retención de tareas en el sector. Advierten que hace dos años que no cuentan con elementos de trabajo y denunciaron aprietes desde la intendencia para no realizar la protesta.

Este martes 21, trabajadores y trabajadoras del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) de tránsito de la Municipalidad de Santa Rosa, protestaron en el ingreso a la sede del organismo y reclamaron por mejores condiciones de trabajo.

“Nosotros tenemos una problemática en este sector, producto de la falta de elementos de protección personal y de ropa de trabajo. Lo denunciamos el 14 de mayo y mandamos una nota de suspensión de tareas para el sector, producto de que comenzaron las heladas y los compañeros no tienen ropa térmica y sufren de estrés térmico si salen con bajas temperaturas”, dijo a Plan B Marcelo Morales.

“Además, al organizar a trabajadores del sector, nos enteramos que la Intendencia hace dos años no entrega ropa de trabajo. Es algo que nos sorprende, porque habíamos tenido una reunión en la que se había abordado esta problemática y no nos volvieron a convocar”.

“Comunicamos esta medida de suspensión de tareas y tampoco nos comunicaron nada, ni nos citaron, ni resolvieron la problemática que estamos denunciando. Es un sector que sale a hacer multas, si no se cumple con el estacionamiento medido y los trabajadores no tienen ropa de trabajo”, criticó Morales.

“Y por otro lado, no sabemos para qué se recauda. No se refleja ni en inversión, ni en las calles. Hace dos años que no se entrega ropa de trabajo, cuando corresponden dos mudas por año”, agregó.

Además, Morales denunció aprietes. “Un compañero se bajó de la lucha, producto de que lo fueron a apretar a la casa. Son compañeros que también trabajaron en la campaña del intendente y, al parecer, se tienen que subordinar y hacer lo que quiera, o de lo contrario, lo amenazan con echarlos”.

Consultado sobre si el propio intendente ‘apretó’a un trabajador, Morales dijo que “la información que nos llegó y de la cual hay pruebas, sí. Se habló con una persona que militó para su campaña y quien conoce a uno de los compañeros, le transmitió que el Intendente lo iba a echar si seguía con este pedido de ropa de trabajo”.

“No tengo certezas si se hizo alguna denuncia formal. De hecho, el compañero volvió a trabajar, pero lo denunciamos públicamente porque no es una práctica que veamos lejana a lo que viene haciendo el Intendente, porque lo hizo en otras oportunidades. Si ustedes recuerdan, acá suspendimos tareas cuando estaban las compañeras de la Dirección de Política de Género y ahora están los compañeros, pero el sector está exactamente igual”.

“Sacaron a las compañeras que reclamaron por sus derechos y el sector está igual que antes. Como sabían que los compañeros no se quejaban, no les daban la ropa de trabajo. Y, además, debemos decir que nos sorprende la falta de cintura política del intendente Luciano di Nápoli. No sé qué tipo de aspiraciones políticas tendrá, pero es vergonzoso que un intendente haga oídos sordos al simple pedido de ropa de trabajo”, criticó Morales.

En el sector trabajan 9 personas. “Ahora hay 2 trabajando. Uno fue el que desistió y otra compañera. El resto está acá y hay compañeras que están adentro porque se sienten intimidadas por la situación que están atravesando. Ya que, al haber amenazas, se transmiten a todos los compañeros y compañeras”.

“Hoy sabemos que el servicio se está cubriendo con otro personal de tránsito que hace la tarea de compañeros”, dijo Morales.

Consultado sobre la extensión del Estacionamiento Medido, Morales dijo que “mientras se cumplan las horas de trabajo que corresponden, no hay problemas. Tengamos en cuenta que trabajan a la intemperie. Y esto va de la mano con la apertura de paritarias que no se ha realizado. Entendemos que el intendente debería tener una postura conciliadora, de entender la situación que atraviesan los trabajadores y llevar adelante la paritaria para hablar por cuestiones salariales, adicionales y mínimamente, la ropa de trabajo”.

“Hoy hicimos la presentación de este conflicto en la Secretaría de Trabajo y estamos esperando la conciliación obligatoria. Al parecer, el intendente, como ocurrió con la Dirección de Políticas de Género, quiere dilatar el conflicto, cansar a los trabajadores por medio de amenazas y con esta práctica, desmovilizar el sector, algo que no vamos a permitir. Entendemos la situación nacional, pero la realidad es que la falta de cintura política de Luciano di Nápoli sorprende y que no contemple un simple reclamo, como es la ropa de trabajo, algo dignificante para el trabajador, salir con su campera de abrigo a cobrar el estacionamiento medido. Es una tarea que remunera, que no se ve reflejada en inversión, ni en las calles, ni en los trabajadores”, cerró Morales.

