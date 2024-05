Ziliotto: “Este modelo no cierra desde lo económico y no cierra desde lo social, no veo el fondo del pozo”

Compartir esta noticia:

En declaraciones radiales, el mandatario pampeano sostuvo que "el salario de los trabajadores es prioridad" y que analizan la propuesta económica a los gremios, que será presentada el miércoles.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto trazó un crítico panorama de las finanzas provinciales ante la retención ilegal de fondos de parte que les corresponden a La Pampa por pactos firmados con Nación.

En declaraciones a FM Radio Noticias, el mandatario provincial aseguró que se le deben a La Pampa cerca de $30.000 millones de pesos desde que asumió Milei.









“Hacemos análisis diarios de recursos y de gastos, viendo el movimiento que tienen, a partir de la decisión que tomamos, de modificar las prioridades, teniendo como punto de partida el Presupuesto que hicimos en noviembre del año pasado”, dijo en declaraciones radiales.

En este sentido, Ziliotto precisó que “hay un sector al que podemos destinar menos recursos. Algo que ideológicamente nos duele, porque tiene que ver con el desarrollo de la economía. En La Pampa el rol del estado es crucial, pero tenemos obligaciones originarias e ineludibles, como la prestación de servicios públicos. Uno trata de bajar el nivel de calidad de prestación de la salud, de la educación, la seguridad, la justicia y, en estos casos, garantizar el acceso a los sectores vulnerables”.

“El presidente Milei llegó a la conclusión que los recursos que nos deben son discrecionales y no es cierto. Son de la provincia, afectados por acuerdos. Eso, hoy por hoy está en el orden de los 30.000 millones de pesos y su impacto es mayor, producto de la baja actividad económica”, dijo Ziliotto.

“Al mes de abril, cuando ajustamos todos los números, vimos que los ingresos, en lo que va del año, aumentaron un 15% y en el comportamiento de los egresos, hay un incremento del 60%. La principal incidencia es el costo de medicamentos, de combustible, el déficit creciente de las cajas de jubilación, que son partidas apropiadas por el gobierno de la Nación y que están garantizadas en leyes y en el Pacto Federal de 1999, cuando las provincias no transferidas, tienen la facultad y el derecho de reclamar que lo que no eroga el Anses por un lado, lo debe erogar por otro”.

“También nos impacta el precio de la energía. Estamos sosteniendo un pago al contado a Cammesa, cuando sabemos que la situación de cooperativas y de pampeanas y pampeanos, tienen un déficit. Son los ítems que más han crecido. O sea, el incremento del ‘sueldo’ de La Pampa es del 15% y tiene que soportar ajustes de un 60%. Ahí, hay que diseñar la toma de decisiones para las prioridades”, agregó el mandatario.

En referencia a la situación económica actual, Ziliotto señaló que “nosotros no vemos hasta dónde va a caer la economía y cuando me dicen que se ve la luz al fondo del túnel, yo no veo el fondo del pozo. No sabemos cuál será el deterioro de la economía, porque el Gobierno Nacional para llegar al equilibrio fiscal, enfría totalmente la economía. El Presidente lo dijo en enero: ‘hemos logrado sacar la plata de la calle’, que es lo mismo que sacar la plata del bolsiollo a la gente”.

“En cuanto a la coparticipación, en el Senado se debate el impacto que tendrán las delegaciones que la Ley Bases hace hacia el Presidente de la Nación. Y, si se analiza, que la delegación de facultades es en cuatro materias, dos de ellas económica y financiera, con el objetivo de ‘hacer más eficiente el Estado’, tiene una subjetividad muy grave, sobre todo por el posicionamiento del gobierno nacional, que tiene dos frases de cabeceras: provincias inviables —las voy a fundir dijo el Presidente— y el estado es una organización criminal”, agregó el mandatario.

Consultado por la convocatoria a la UCR, Ziliotto dijo que no se trata de nombres. “Se trata de entender y compartir un modelo de provincia y de país. Cuando hablé, no me refería a estructuras partidarias o dirigentes en particular. Y eso, tiene que ver con una cuestión histórica e ideológica, de sumar a quienes pensamos de la misma manera y que nacimos, desde el punto de vista ideológico, defendiendo el rol del estado y que el sujeto principal de las políticas públicas es el individuo y su desarrollo personal, familiar, social y económico”.

“Es lo que se está necesitando a nivel país. Está avanzando el individualismo, el sálvese quien pueda y esto no nos conduce a nada”, agregó.

En referencia al tratamiento de la Ley Bases, Ziliotto recordó que cuando se analizó la Ley Ómnibus, advirtió que atacaba al federalismo y la autonomía de las provincias. “No nos equivocamos. Se lo explicamos a todos los partidos políticos. Después, cada partido hará su análisis y determinará qué intereses defienden. La democracia da eso, y también que el día de mañana cada uno dé respuesta y rinda exámenes a sus votantes. Este modelo de país no cierra desde lo económico y no cierra desde lo social”.

“A La Pampa, se la está afectando muy fuerte. Primero, porque se apropian de recursos propios. No son discrecionales, son los que nos ganamos por participar en un país federal, en donde La Pampa no le debe nada a nadie y recibe lo que aporta. En La Pampa, tenemos equilibrio fiscal. Somos una de las nueve provincias que generamos más dividas para el país, de lo que consumimos y es porque tenemos un sistema productivo y que exporta y cuando exporta, el 96%, es manufactura, con un valor agregado y por eso, tenemos un superávit comercial, generamos divisas para el país. No puedo permitir que me traten de provincia inviable y que tenemos que hacer ajuste. El ajuste es la eficiencia, y lo hacemos todos los días”.

En este sentido, Ziliotto dijo que en el Presupuesto provincial, el 13% estaba destinado a la obra pública y se ha ralentizado al 10%.

Por otra parte, el mandatario agregó que en la Ley de Retiros Voluntarios, se plantea que las vacantes de quienes se retiren no serán cubiertas. “Podemos dar el mismo servicio a través de la tecnología”, explicó Ziliotto, para negar que el estado esté lleno de gente. “La incidencia del salario en el presupuesto de la provincia es del 39,6% y de cada 5 empleados estatales, 4 están destinados a la prestación de servicios públicos esenciales”.

En cuanto a un probable paro de gremios estatales, Ziliotto dijo que “el salario de los trabajadores es prioridad. Por supuesto que no alcanza”, reconoció. “Nosotros hicimos el mayor esfuerzo posible y hoy analizamos la oferta para la reunión paritaria de mañana”.

Consultado sobre el Congreso del PJ, Ziliotto dijo que “a nivel provincial, estoy planteando que los dirigentes que están detrás mío, en la carrera de gobernador de La Pampa, tienen un gran desafío y una gran oportunidad”.

“El peronismo necesita generar dirigentes y el mayor desafío, será dejar el gobierno en el 2027 a un compañero o compañera en la provincia».

