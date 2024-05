 Milei fue criticado en su propio acto: “la p… que lo parió” (video)

Compartir esta noticia:

Mientras daba su discurso le gritaron “dale Milei la puta que los parió” y el presidente se detuvo y perdió el hilo de su discurso.

En un tramo de su show musical, con presentación de un libro tachado de plagio, una de las personas que asistió al Luna Park, lo insultó y lo sacó de su cauce: Javier Milei se detuvo, le pidió que se la agarre con “Partetto”, se apoyó sobre el atril y puso nerviosos a los presentes porque estuvo unos segundos tratando de recuperar el hilo de su discurso.

“Milei la puta que lo parió”, le gritó en tono de cantito una de las personas que estaba en el lugar.

Estaba todo dada para que la fiesta libertaria no se manchara, pero una de las personas que padece su gobierno, se lo hizo saber y el presidente no tuvo respuesta. Cuando restableció sus pensamientos, siguió como si no hubiera pasado nada.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios