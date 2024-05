El gobierno pagará por decreto el 15% de aumento a estatales

Compartir esta noticia:

Guido Bisterfeld adelantó que el gobernador Sergio Ziliotto otorgará el 15% de aumento por decreto. Advirtió que “el gobierno de Milei se comió el fondo anticíclico”, al no enviar las transferencias de fondos que le corresponden a La Pampa y que la semana próxima acudirá a la Legislatura a detallar la situación de las finanzas provinciales.

El ministro de Economía y Hacienda de La Pampa, Guido Bisterfeld, confirmó este viernes en declaraciones radiales que el gobierno provincial otorgará un aumento por decreto del 15% a las y los trabajadores estatales.

Bisterfel, en declaraciones a periodistas de Radio Noticias, confirmó que el mandatario provincial, Sergio Ziliotto, firmará el decreto en las próximas horas.

Cabe recordar que en la última negociación paritaria, el gobierno hizo dos propuestas a los gremios; una del 10% de aumento y una suma fija de $ 100.000 y otra del 15% de aumento, lo que implica unos 61.000 millones de pesos para todo el año.

El ofrecimiento fue rechazado por los gremios que anunciaron un plan de lucha para el mes de junio. En este sentido, Bisterfeld dijo que “nos sorprendió el rechazo a la propuesta. Si comparamos lo que acordaron en otras provincias, gremios que acá la rechazaron, en otros lugares acordaron un 7,5%”.

“En Nación, UPCN acordó un 9,5 en dos cuotas, un 7% y un 2,5%. Y acá no acordaron, nosotros esperábamos que la respuesta no hubiera sido esa. Pero es una negociación y cada uno es libre de aceptar o no, de acuerdo a su conveniencia. El aumento salarial en el año llegaba al 67%, con una inflación conocida del 65% y el mínimo garantizado en el año llegaba al 79%”, repasó Bisterfeld. “Y en el caso del agente que se iniciaba, con una familia tipo a cargo, el aumento era del 103%. Creo que son números contundentes y que manifiestan la predisposición del gobierno que, dentro de las posibilidades, busca mantener el poder adquisitivo del empleado público, que es la cara visible y que presta el servicio, por el cual la gente está satisfecha, o no”, agregó.

Por otra parte, el titular de la cartera de Hacienda adelantó que “Milei se comió el fondo anticíclico”, al no enviar las transferencias de Nación que le corresponden a La Pampa. “La deuda de Nación alcanza los 32.000 millones y se acrecienta día a día. Y La Pampa hace frente a compromisos que debería haber hecho Nación”.

“El Fondo Anticíclico que tenía La Pampa, se ha visto consumido por la deuda que tiene el gobierno nacional”, ratificó Bisterfeld y confirmó que la semana próxima irá a la Legislatura provincial a detallar sobre estos temas, luego de que se conozca un informe del Sempre, que ya suma un importante déficit en la obra social pampeana.

