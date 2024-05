Milei avisó a España que iba en viaje privado, pero lo pagó el estado

Compartir esta noticia:

Usó el avió presidencial y se hospedó con su comitiva en hoteles cinco estrellas. ¿Quién lo debe pagar?

El conflicto con España no deja de darle dolores de cabeza al presidente. El diario El País de Madrid reveló la nota que el embajador Argentino le envió al gobierno español, donde aclararon que el viaje a la cumbre de vox era una cuestión “privada” de Javier Milei.

El Gobierno avisó por escrito a las autoridades españolas que el viaje que hizo Javier Milei a Madrid el fin de semana pasado era “una visita privada”, según reveló este jueves el diario El País. La comunicación se dio a través de una carta del embajador Roberto Bosch al Ministerio de Asuntos Exteriores y contradice de plano el discurso de la Casa Rosada: el vocero Manuel Adorni afirmó en reiteradas ocasiones que se trató de una actividad oficial y que por eso los gastos corrieron a costa del Estado.

“El Señor Presidente de la República Argentina, D. Javier Gerardo Milei, estará en España entre los días 17 y 19 de mayo, en visita privada”, señala la misiva que cita El País. El aviso, con fecha el 30 de abril, añade que lo acompañará “la Secretario General de Presidencia”, su hermana Karina. Y se informa que viajarían en el avión presidencial, además de anticipar que darían más adelante detalles precisos sobre horarios y delegación.

La carta pone en discusión quien deberá para los 200 mil dólares por el uso del avión presidencial. A eso se le suma que la comitiva se hospedó en un hotel de 5 estrellas en la Gran Vía de Madrid, con suites que se ofrecen en Internet por un rango de precios que va de 900 a 1400 euros la noche.

Adorni había sido enfático en desmentir que el viaje fuera “particular” en la conferencia de prensa que dio el viernes pasado, el mismo día en que Milei aterrizó en Madrid. Lo justificó con la reunión empresarial del sábado.

Agregó que los datos del costo del viaje “los recibimos con cierto rezago. Tengo los gastos recién ahora del viaje a Los Ángeles, entonces no puedo decirlos antes. No hacemos ninguna autocrítica en términos de gastos porque te puedo asegurar que si hay un gobierno austero y que gasta lo mínimo e indispensable, es este”, sostuvo.

Luego insistió: “No son viajes privados; de hecho, cuando el Presidente hizo viajes privados, los hemos pagado con nuestros propios bolsillos. Así que no actuamos como kirchneristas ni lo vamos a hacer”. Tras ello, ante una nueva pregunta en esa misma línea, marcó: “¿Pensás que una reunión con Elon Musk no tiene ninguna implicancia en la Argentina? Verte con uno de los empresarios más grandes del mundo como Presidente de la Nación no es importante?”

La pregunta de El País

Mar Centenera, la corresponsal de El País que firma la primicia sobre el “viaje privado”, le preguntó hoy al vocero sobre los costos de la travesía a España: “Quisiera saber quién cubre los gastos, y si por la tensión con España posiblemente se tenga que hacer cargo también de los gastos de seguridad siendo que en el viaje anterior se hizo cargo el gobierno de España”.

Adorni respondió: “Es un tema de las arcas públicas. Al margen, entendemos que es un jefe de Estado y entiendo que no lo van a dejar sin seguridad si visita España. Con respecto al tema de los viajes del Presidente, sobre si son privados o públicos, cuando el Presidente ha hecho viajes a título personal los hemos pagado con nuestro propio dinero”. Fue antes de la publicación de la noticia en el portal del diario madrileño.

