Milei se guarda 5 millones de kilos de alimentos y ahora se mofa de la gente con hambre (video)

El presidente de la Nación parece tener en claro como terminar con el hambre: dejar que la gente se muera de inanición mientras los alimentos se pudren. Este viernes, negó los problemas económicos de la sociedad.









A la salida del predio porteño de La Rural, el presidente Javier Milei se cruzó con periodistas que le consultaron por los alimentos para los comedores y por el fuerte impacto que tienen en el bolsillo la inflación y la desregulación económica determinada por el decreto 70/2023.

“Si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle y eso es falso”, fue la dura respuesta ante la consulta sobre la revelación que hizo El Destape acerca de los más de 5 millones de kilos de alimentos sin entregar que retiene Sandra Pettovello.

Milei se guarda 5 millones de kilos de alimentos y niega el hambre

En el video que se difundió por las redes sociales, se lo ve al mandatario con el tono altivo con el que suele estar cuando le consultan por cosas que lo incomodan: «Me estás preguntando y yo te estoy diciendo que el cepo lo voy a levantar el día que termine de desactivar todas las bombas que dejó el kirchnerismo», le dice Milei a la cara a un periodista entre micrófonos y celulares, al tiempo que intenta hacerse espacio para salir del lugar.

Ante la consulta de por qué no reparte los alimentos para los comedores, una demanda que vienen levantando las organizaciones sociales y políticas cuando percibieron el recorte en el sector, el mandatario vuelve a darse vuelta y lo mira a la cara y vuelve a responder. «Si se está repartiendo, digamos, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo su curro», sostuvo, una vez más de mala gana aunque lo que se sabe es que eso no es cierto. Por el contrario, se conoció a través de un pedido de información de El Destape que el Gobierno nacional retuvo desde el inicio de la gestión más de 5 millones de kilos de comida en los galpones del ex ministerio de Desarrollo Social.

