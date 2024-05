Catamarca: la empresa Textilcom quiso deshacerse de todas las trabajadoras y tomaron la fábrica

Compartir esta noticia:

En Catamarca la fábrica de ropa para niños Textilcom el lunes pasado suspendió a sus 124 empleadas y empleados por dos días mientras regularizaba el pago de salarios. Cuando buscaron reincorporarse se encontraron con las maquinarias embaladas. Ante el temor de vaciamiento, tomaron la fábrica y desde el miércoles les empezaron a llegar las cartas de despido. Esperan en la planta una solución pacífica.

Textilcom es una empresa dedicada a la fabricación de ropa para niño. Este miércoles, adeudando aún el salario de abril, informó el despido de sus 124 empleados.

Catamarca: desde el martes 133 trabajadores de la fábrica Textilcom quedaron en la calle. Ante el intento de vaciamiento del lugar, se organizaron en una toma pacífica y con movilizaciones para buscar respuestas a su situación laboral. pic.twitter.com/HiMMfPjqi7 — Revista Cítrica (@revistacitrica) May 24, 2024

Paola, trabajadora y vocera de la fábrica, explicó la decisión que tomaron junto a sus compañeras. El lunes fue el último día que fueron a trabajar, ya que, tras casi un mes de atraso en el depósito del sueldo, el personal jerárquico de la empresa dio vía libre a que no vayan a sus puestos hasta el miércoles.

Sin embargo, el martes vecinos alertaron de movimiento dentro de la fábrica. Dentro estaban los gerentes: “Los que viven cerca vinieron, estaba cerrada, pero se sentía ruido. No nos querían abrir. Los superiores que estaban adentro estaban llamando a la policía”, relató Paola.

La conclusión a la que llegaron rápidamente las trabajadoras es que Textilcom buscaba llevarse las maquinarias, los medios con los que producen entonces, dado que les deben dinero y los quieren dejar en la calle, debían impedirlo.

En un video que se hizo viral se la ve a Paola gritando desesperada: “Hace meses atrás subsidiaban a todas las empresas textiles para que no se cierren. Esto era inclusión laboral, no para que se llenen los bolsillos con los subsidios los empresarios. Dos años fueron financiados por el Gobierno y ni un mes de aportes pagaron. Las máquinas no son de los empresarios. Las máquinas son nuestras”.

El Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines reclamó a la provincia asistencia económica para las trabajadoras. Un grupo movilizó a la Casa de Gobierno de Catamarca. “Hasta el mediodía nadie salió a recibir a los compañeros ni al gremio. Y los compañeros dicen que no se van a mover de acá ni tampoco de la fábrica hasta que no tengan una respuesta”, contaron desde el gremio.

