Peor no se consigue: el Gobierno apelará la el fallo que lo obliga a repartir 5 millones de kilos de alimentos

Así lo manifestó el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras conocerse la decisión del juez Casanello.

El Gobierno consideró este lunes que “la Justicia no se puede entrometer en la política pública” luego de que el juez Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar esas decisiones. La Justicia no se puede entrometer en la política pública”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Cabe recordr que, según publicó El Destape, el gobierno de Milei tiene un importante stock de alimentos guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán.

Los alimentos son los siguientes:

Yerba Mate, 3.146.707 kilos

Leche en polvo, 1.173.815 kilos

Aceite, 479.261 botellas de 900 ml

Puré de tomate, 137.796 kilos

Garbanzos, 81.148 kilos

Harinas de trigo y maíz, 20.416 kilos

Locro, 15.010 kilos

Arroz con carne, 13.629 kilos

En los galpones también hay cantidades menores de arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo. Según la respuesta oficial, ese era el stock de alimentos sin entregar al 30 de abril pasado. Y el reparto no se reanudó en mayo.

De donde salen estos alimentos que el gobierno reconoce que no entregó? Según el portal Compr.ar, donde figuran todas las compras y licitaciones del Estado Nacional, el Ministerio de Capital Humano no registra compras de alimentos. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que según el organigrama del gobierno reemplazó al Ministerio de Desarrollo Social, tampoco hizo ningun compra de alimentos de acuerdo al portal de información pública. Es más: en esta gestión ese área sólo registra una licitación para el servicio de limpieza que fracasó.

El Destape pudo averiguar que el gobierno anterior dejó 5,8 millones de kilos en stock, que es el número habitual en un esquema donde todo el tiempo salen alimentos e ingresan nuevos, donde se compra y reparte en forma constante y se tiene esa cantidad para emergencias y con una rotación que evite que los alimentos se venzan. El gobierno de Milei no compró alimentos y tiene guardados más de 5 millones de kilos. Todo indica que estaban desde diciembre del año pasado, hace 6 meses. Hay productos que vencen antes de ese tiempo; hay otros que les queda poco. (Fuentes: NA – El Destape).

