Presentan “Contrapiso”, recital de “DiegA” en la Sala Teatro TKQ

La Sala Teatro TKQ anunció la presentación de “Contrapiso”, recital de “DiegA”, el sábado 8 de junio a las 21 horas en Sarmiento y Cervantes de la capital pampeana.

Entradas Anticipadas $ 5.000; Anticipadas a los WS 2954-333706/4317926;

Reservas por texto únicamente al WS: 2954-310030 enviando

Nombre + Apellido, y, Cantidad.

Sala Climatizada

Sinopsis DiegA en “Contrapiso”

El cantautor santarroseño y su inédita propuesta, en el TEATRO TKQ.

El Músico, Cantautor/Intérprete santarroseño “DiegA” presenta en el TEATRO TKQ el concierto electro acústico “Contrapiso”.

DiegA habitó el Under en los sótanos porteños, de finales de los 90s y principios del 2000. Transitó por las galerías de música topándose con bateas repletas de cassettes -en oferta por el auge de los CD que le permitió descubrir música que era desconocida para él. Ese acceso casual le permitió disfrutar y nutrirse de improntas musicales que marcaron una época como la del New Wave, New Romantic, Pop-Rock Nacional e Internacional de los 80s/90s.

DiegA accede a otros géneros como por ejemplo el Grunge. Estos estilos se suman el tango y el folk Latinoamericano que DiegA ya escuchaba desde niño. En la actualidad confluyen la música independiente, Argentina, Mexicana, Chilena, Irlandésa, Canadiense, Estadounidense y en general.

Entre lxs artístas y bandas que inspiran su arte se encuentran Spinetta, Luca Prodan, Fito Paez, Palo Pandolfo, Virus, Soda Stereo, Gabo Ferro, Jorge Falcón (Argentina); Víctor Jara, Manuel García, Chinoy, Gepe, Mon Laferte, Camila Moreno (Chile); (Carla Morrison, Camilo Séptimo, ZOE (Mexico); Glen Hansard, Damien Rice (Irlanda); AURORA (Noruega); Neil Young (Canadá); Chris Cornell, Eddie Vedder, Justin Vernon (EEUU); Nick Drake, Joy Division, The Cure, Thom Yorke, Coldplay (Inglaterra), entre otrxs.

En esta oportunidad el repertorio electro acústico que presenta DiegA se basa en canciones propias y algunos covers, donde pueden apreciarse aquellas influencias con un estilo propio, a las que DiegA encuadra en un Soft Folk Indie.

