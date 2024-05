Taxis en Santa Rosa: desde que gobierna Milei, los viajes se redujeron a la mitad

Compartir esta noticia:

El plan económico de Javier Milei dejó sin dinero a las y los trabajadores. La megadevaluación del 12 de diciembre, los tarifazos, el aumento del combustible, del transporte público y los alimentos, licuó el ingreso de las familias.









Los taxis en Santa Rosa vieron reducida la actividad en un 40 % o 50 % desde que asumió Javier Milei. Todas las mañanas en la plaza San Martín se ve una imagen similar a la que se reproduce en esta nota: largas colas de taxis, por falta de usuarios.

“A nosotros antes andábamos cerca de los 24 viajes en un turno de 12 horas. Ahora, llegamos a 12 o 13 viajes”, contó el secretario General del Sindicato de Peones de Taxis, José María Boccalatte.

“Ha bajado bastante, como le pasa a todo comercio. Si no hay gente que vaya a comprar, no hay viajes”, agregó.

En Santa Rosa hay 167 taxis habilitados y 32 remises. “La gente no tiene dinero. Antes, la última semana del mes se notaba que no había plata. En enero de este año se empezó a notar el 20 y ahora, ya el 15 de cada mes, ya nadie tiene dinero”, agregó el dirigente gremial.

“La baja en la actividad no tiene que ver con el aumento de tarifas, ya que nuestro servicio está atado a la inflación, a la suba de costos, cómo le subió a la gente en todas las actividades. La gente no tiene plata, porque siempre se actualizaron las tarifas por inflación. La gente trabaja, pero no le alcanza. No tiene plata”, indicó.

Desde diciembre hasta este abril, la inflación acumuló un 65 %, a lo que se le suma la megadevaluación y el plan económico libertario, que aumentó más del 100 % el precio del combustible.

