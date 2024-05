Aporte solidario: Los legisladores se reúnen el lunes para emitir dictamen

Compartir esta noticia:

Con la presencia de los ministros de Desarrollo Social, Diego Álvarez; de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández y de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, acompañados por el secretario de Trabajo Marcelo Pedehontaa y otros funcionarios de esas carteras, tuvo lugar hoy en el recinto de sesiones, el Plenario de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación Social y Legislación General, para tratar los proyecto de ley por los que se establece el derecho a un retiro especial para los agentes del Estado provincial, municipalidades o comisiones de fomento; y el de la creación de un aporte solidario y extraordinario para la asistencia alimentaria de los sectores vulnerables de nuestra provincia.









“No me ruboriza grabar impositivamente a quienes más tienen”

El ministro Álvarez fue quien explicó ante los legisladores que el proyecto de creación del aporte extraordinario será para atender la asistencia alimentaria de 22 mil 500 familias, un total de 55 mil pampeanos, a través del Fondo Alimentario Extraordinario Provincial, que será gestionado y administrado por su cartera. No se verán afectados los sectores productivos, aclaró, “sino los de mayor patrimonio en la provincia”. También dijo que serán los municipios quienes determinarán los beneficiarios de este programa, a través de la tarjeta social y alimentaria. Sobre la necesidad de esta programa, dijo que “en dos meses tendremos agotadas las partidas destinadas presupuestariamente este año para la atención de estos sectores vulnerables”.

Después de que el diputado Daniel Lovera, como presidente de la comisión de hacienda, aclarara que se eliminó del proyecto original la palabra “agentes” dentro de entre los contribuyentes alcanzados en la administración pública y que sólo serán los funcionarios los que deban hacer el aporte”, el ministro Bisterfeld reveló que el Fondo estará integrado por “el incremento de los ingresos brutos de las entidades financieras que pasará de ser 9,1 a 13,65%, también por lo que aportarán quienes posean vehículos del tipo 4×4 con una valuación a diciembre de 2023 de $ 40 millones, y/o cinco o más inmuebles o un solo inmueble pero valuado en $ 50 millones, y por la mitad del FoDeCo, durante 6 meses”.

Respondiendo a la consulta de los legisladores, los funcionarios aclararon que se espera recaudar pesos diecisiete mil quinientos millones, siendo el mayor porcentaje lo que aportarán las entidades financieras ($11800 millones). También que el 1% de los contribuyentes se verán afectados (unos 4300 cuits) y que el aporte del FODECO serán $3750 millones.

Fue el subsecretario de ingresos públicos, Alejandro Vicente, el que manifestó que “será un tributo, una contribución especial, no un impuesto, por lo que apelamos a la ética de todos los que tendrán que contribuir, para que tengan la delicadeza de aportar para que en la mesa de cada pampeano haya un plato de comida”.

En cuanto al aporte de las entidades financieras, Bisterfeld aclaró que el Banco de La Pampa “que tiene el 67% del mercado, absorberá el costo que esto represente para sus clientes, unos $6500 millones”. También aclaró que los del FoDeCo hoy son fondos de distribución discrecional y que a partir de esta norma, en caso de aprobarse, “la mitad de ellos serán destinados exclusivamente a las demandas alimentarias que cada municipio tenga”.

En otro tramo, mientras el diputado León Nocanoff propuso que “se incorpore un artículo que establezca una prórroga automática, para el caso de que este desastre social que vivimos no se supere en 6 meses”, su par Maximiliano Alliaga se opuso sosteniendo que “para ese caso, que lo vuelvan a pedir, nuestra obligación siempre es estar acá, para analizar y ver si es oportuno”.

“Ojalá pudiéramos no haber tenido que enviar este proyecto, si Milei mandara los fondos que nos corresponden», sostuvo Bisterfeld.

Y el diputado Espartaco Marin celebró que se incorpore al Casino para compensar que los empleados no serán alcanzados por el aporte y que también queden afuera las mutuales y cooperativas, además de colocar un monto mínimo en el valor de los 5 inmuebles de los propietarios que se verán afectados y, resaltó que para él “es un impuesto y está bien que así se lo nombre porque no me ruboriza grabar a los que más tienen en beneficio de los más necesitados”.

Rótulos

En un momento de la reunión, la diputada Noelia Viara solicitó conocer el listado de las personas que se verán beneficiadas con lo que se recaude con este aporte, “no queremos que sucedan cosas como lo de los comedores truchos que hoy son noticia a nivel nacional”, dijo.

A lo que la subsecretaria de planificación y evaluación de políticas sociales del ministerio de desarrollo social y derechos humanos, Laura Ramborger, le respondió diciendo que la información que solicita sólo es estadística, “una información nominal se brindaría únicamente en caso de tener una fundamentación muy preciso en la demanda, porque se trata de la población más vulnerable de la provincia y revelar esos datos sería colocar sobre ellos un rótulo, de lo cual no soy partidaria”.

Jubilación anticipada

En primer lugar, Bisterfeld explicó que «este proyecto de Ley es fruto de un diálogo con las entidades gremiales, quienes nos acercaron las inquietudes para que haya una iniciativa de este tipo que se puede emparentar con el plan de modernización que se está llevando a cabo».

La medida alcanza a hombres de 60 años y a mujeres de 55, habiendo hoy 1174 agentes en condiciones de adherirse al retiro. Como elemento diferenciador de iniciativas similares, el funcionario remarcó que al momento que la persona tenga el retiro, «deja de aportar a la caja jubilatoria» y que además “permite que quienes se acojan a este retiro, puedan seguir desempeñándose en la parte privada”.

Sobre el impacto de esta iniciativa en las arcas provinciales, Bisterfeld señaló que «lo que se transfiera al Instituto de Seguridad Social será mucho menor a lo que tendríamos que estar pagando a un trabajador asalariado, más las cargas laborales, lo que es un ahorro importante. A valores de octubre, sin tener en cuenta las actualizaciones salariales, estamos hablando de un ahorro mensual de 200 millones de pesos», destacó.

Respondiendo a la inquietud de la legisladora Laura Trapaglia sobre la previsión que se ha hecho a 5 años, manifestó que “el Estado provincial va a solventar el déficit del Instituto, pero hoy por hoy para las arcas del Estado provincial, será un ahorro”.

Advirtiendo que el pedido de retiro voluntario es «un viejo anhelo de los sectores gremiales en la provincia», el secretario de trabajo Marcelo Pedehontaa indicó que «la motosierra no va a pasar por La Pampa». A lo que se sumó Pascual Fernández diciendo que con esta ley «estaremos dando respuesta a trabajadoras y trabajadores».

«La provincia -continuó Fernández- se ve doblemente beneficiada ante el avance tecnológico para mayor eficacia y también para darle este beneficio a las y los trabajadores que están esperando esta iniciativa».

Bisterfeld aclaró que las vacantes que se liberen ante el retiro voluntario de los agentes que se a él se acojan “serán sólo para los trabajadores de Salud», aunque añadió que «lo que el texto de la iniciativa marca es que las vacantes serán eliminadas, pero esto no quita que, de ser necesario, se creen nuevas vacantes para las fuerzas policiales, docentes, sector salud o el área que lo amerite».

Pedehontáa reveló que en el ámbito educativo «sólo hay 95 porteros en condiciones de adherirse a este proyecto y ningún no docentes» y que los distintos gremios “fueron los que solicitaron un proyecto de estas características en épocas de la pandemia por covid”.

Por último, el legislador César Montes de Oca destacó que “tenemos que celebrar que la provincia ponga esta herramienta a disposición de los laburantes».

Finalmente los y las legisladores/as acordaron que el plenario se vuelva a reunir el próximo lunes 3 de junio para emitir dictámenes sobre ambas iniciativas. También coincidieron en que el o los despachos sobre el proyecto de ley que declara prioritario y de Interés Público el Sistema de Asistencia Alimentaria, se tratará sobre tablas en la sesión inmediatamente siguiente al plenario del lunes.

