Boca ya tiene sus primeros dos refuerzos

El mercado de pases abre el sábado, pero algunos clubes, sobre todo los de mayor billetera, no pierden tiempo: Diego Martínez le había extendido días atrás a Riquelme un listado con posibles refuerzos y Román empieza a darle los gustos: provenientes de Huracán, Ignacio Pusetto y el chileno Rodrigo Echeverría serán refuerzos del xeneize a partir de la semana próxima.









Si bien los detalles económicos no trascendieron, ambos jugadores serán presentados la semana próxima por el Consejo de Fútbol, aunque aún restan detalles finales que no serán impedimento: los contratos con los propios jugadores ya están arreglados, pero Huracán tendría interés que tanto Nicolás Valentini como Esteban Rolón ingresen en la operación, algo que Boca debe destrabar sobre todo en el caso del Vikingo, en conflicto con el club y quién aspira a quedar libre próximamente.

En el caso de Rolón, con pasado en Huracán, el jugador se encuentra actualmente a préstamo en Belgrano de Córdoba, pero Boca conserva una cláusula de repesca, por lo cual esa parte de la operación estaría resuelta.

De este modo, Boca madruga a varios y abrocha los primeros dos refuerzos pedidos por Martínez. Ambos serán inscriptos tanto para la segunda fase de la Sudamericana como para el torneo local. Ahora la búsqueda se orientará a un delantero de área y a un central, otros dos puestos que Martinez había pedido reforzar.

Fuente y foto: Noticiasargentinas.com.ar

Comentarios

