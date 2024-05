Estudiantes prometerán la bandera a la vera del Atuel

Compartir esta noticia:

Estudiantes de 4° grado de la Nueva Escuela Argentina y Escuela N°259 de General Pico, prometerán lealtad y respeto a la Bandera Argentina en el Puente de los Vinchuqueros, en cercanías a Santa Isabel.









Con enorme expectativa se está viviendo en los establecimientos educativos la especial actividad que reunirá a alumnos y docentes en el Puente de los Vinchuqueros. La delegación piquiense viajará el próximo 13 de junio, aunque la ceremonia se hará al día siguiente, el viernes 14 de junio. Allí efectuarán la promesa a la Bandera junto a los alumnos de la Escuela Hogar de Santa Isabel, en una jornada patriótica de confraternización, que afianzará también la pampeaneidad.

Nueva Escuela Argentina

La directora de la NEA, Pamela Sánchez Ogaz, explicó que viajarán 12 estudiantes de 4° grado y el cuadro de abanderados de 6° grado, más la docente de grado y ella como responsable de la institución educativa.

“La idea surge porque al comenzar a organizar el viaje a Rosario decidimos no hacerlo por la situación de inseguridad que vive la ciudad. Entonces pensamos en una propuesta muy significativa para el grupo y las familias, pensamos en otro destino en La Pampa y qué más significativo que a orillas del río Atuel, con todo lo que ello implica, una lucha de tantos años, que las escuelas y los estudiantes se manifiesten allí en este sentido”, manifestó la directora.

En dicho contexto contó que en 4° grado vienen estudiando saberes vinculados a La Pampa, “desde historia, geografía, flora, fauna, pueblos originarios, entonces nos quedaba muy bien este viaje ya que podrán ver muchas de las cosas que están aprendiendo. Empezamos a armar el viaje, todos estuvieron de acuerdo y al regreso tenemos pensado pasar por Victorica, para seguir relacionando los conocimientos con los lugares”.

Escuela N° 259

En tanto, Carola Fredes, directora de la Escuela N° 259 expresó que “para los estudiantes de 4º grado de ambos turnos de nuestra Escuela 259 «Lonco Ché Paignetruz Guor» este año es muy especial, ya que prometerán lealtad a la Bandera en un lugar emblemático para los pampeanos, como lo es uno de los arroyos de la barda que pasa por el Puente de los Vinchuqueros, en el Departamento Chical Co”.

De esta experiencia inolvidable participarán 42 estudiantes, cinco docentes y la directora. “Esta idea surgió porque en una reunión en la que estaba presente la señora coordinadora, me comenta la directora de la NEA Pamela Sánchez Ogaz la propuesta que venían organizado para prometer la bandera, me quedé fascinada, emocionada e inmediatamente le informé a mi equipo de trabajo. Algo que quiero destacar y subrayar de esta institución educativa es la colaboración tanto de las familias como del equipo docente y no docente, con los cuales organizamos distintas actividades para poder solventar los gastos del transporte, feria de platos, gran pollada el 9 de junio”, agregó.

La directora el establecimiento educativo sostuvo: “Este viaje tiene como propósito vivenciar, conocer una parte importante de nuestra historia pampeana, asumiendo un compromiso para con nuestra Patria y otorgándole un verdadero significado a este pabellón nacional que nos identifica en el mundo. Es comprometerse en la lucha por la reafirmación de nuestros derechos sobre la cuenca interprovincial del río”.

A modo de cierre destacó también el acompañamiento del Municipio de Santa Isabel, que cedió las instalaciones del Albergue para alojar a las delegaciones y una cena la noche del 13 de junio. Además, se hará un recorrido con visitas guiadas, para complementar el viaje.

La emoción de los anfitriones

En Santa Isabel ya se palpita una jornada que será muy emotiva y tanto alumnos como docentes se preparan para ser los mejores anfitriones de la delegación piquense. Está previsto que los alumnos compartan un almuerzo y puedan confraternizar durante esta especial jornada patriótica que marcará también el sentido de pertenencia pampeano para todos.

Los alumnos de Santa Isabel están preparando una bandera gigante, hecha con retazos de tela que fueron donados, para «abrazar» a la escuela con todo el calor patriótico.

Hay que aclarar que el puente de los vinchuqueros se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad, así que es está organizando todo lo referente al viaje hasta allí.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios