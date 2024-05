Pascual Fernández: “el aporte solidario no tendría sentido si el gobierno nacional no se hubiera quedado con 32.000 millones”

Compartir esta noticia:

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, se acercó este martes a la Legislatura, en donde brindará detalles de los proyectos enviados por el Ejecutivo, sobre un aporte solidario para grandes contribuyentes y la jubilación anticipada de trabajadores y trabajadoras estatales.









En diálogo con Plan B, Fernández dijo que “hoy venimos a defender los dos proyectos que elevamos. El primero tiene que ver con un aporte solidario y extraordinario. Lo primero que queremos decir es que si el gobierno nacional no se nos hubiera quedado con 32.000 millones de pesos que nos debe a la Provincia, no tendría sentido este aporte. Es importante aclarar que esto no afecta al sector productivo y que el 1% de la población lo estará aportando”, agregó.

“Este aporte solidario beneficiará a 10.000 familias de La Pampa. Hace dos meses y medio que elevamos este proyecto y hoy venimos aquí a defenderlo. Este aporte se compone, una parte del FODECO y los distintos aportantes del 1% Y hay que aclarar que bancos y entidades financieras son los que más aportan”, resaltó Fernández.

“Es decir que el 67% de esta masa de las entidades y bancos, pasa por el Banco de La Pampa y hay una decisión política del gobernador, Sergio Ziliotto, de que no se traslade a los clientes”, afirmó el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales.

Consultado sobre si la banca privada no trasladará el costo de este aporte a su cartera, Fernández opinó que no. “Y esto es por el mayor movimiento que tiene el Banco de La Pampa y ante la decisión política del Gobernador. Vamos a ser firmes en esta decisión”.

Cabe señalar que la instrumentación del aporte prevé que se incremente la tasa de Ingresos Brutos a bancos y entidades financieras. También aportaran aquellos contribuyentes que tienen en su propiedad cinco o más inmuebles urbanos o la valuación fiscal de todos sus inmuebles supera los 50 millones de pesos y los titulares de vehículos de alta gama (autos y vehículos 4×4 que tengan un valor para la Dirección General de Rentas, a enero de 2024, superior a los 40 millones de pesos).

Ni los inmuebles rurales ni lo vehículos vinculados a la producción están alcanzados por el aporte.

Jubilaciones anticipadas

“Por otro lado, venimos a defender lo que es la jubilación anticipada. En esto, forma parte de un estado ordenado y austero. Esta jubilación anticipada es un pedido del conjunto de intendentes e intendentas. Creemos que es imprescindible llegar con esta ley. Hay trabajadores y trabajadoras que consideran que han hecho un aporte importante a la administración provincial y hoy y quieren acudir a esta ley”, dijo.

“Además, es un beneficio a los municipios que tiene que ver con el avance en la modernización del estado y la tecnología que nos lleva adecuarnos en estos tiempos”, resaltó Fernández.

La presencia de Fernández en la Legislatura se da junto al titular de la cartera de Desarrollo Social, Diego Álvarez; al ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld y al secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá quienes explicarán, en dos plenarios de comisiones, los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo Provincial a impulsar dos iniciativas: aporte solidario extraordinario y jubilaciones anticipadas.

