Madres de víctimas de abuso sexual se manifiestan este viernes: “ninguna organización social se solidarizó conmigo”

Compartir esta noticia:











Un grupo de madres vuelve a manifestarse para reclamar la condena de abusadores de niños y niñas.Se manifiestan este viernes desde las 10:30 en soledad, sin acompañamiento de organizaciones sociales.

“A mí no me llamó nadie para solidarizarse”, dijo Joana Sosa, madre de dos niños y una niña abusada sexualmente por la niñera que fue condenada en un fallo machista que consideró que solo el género masculino puede violar con penetración, a 4 años de prisión cuando fiscalía había solicitado 18 años de prisión.









En declaraciones al programa Las dos verdades, que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Mitre Santa Rosa, la joven madre se lamentó porque “ninguna organización feminista o de derechos humanos se comunicó conmigo.Veo muy bien la reacción de la sociedad en Victorica, pero acá no pasa lo mismo. No se si tendrá que ver con que la abusadora es una mujer”, señaló.

“El viernes 7 de mayo a las 10:30 horas se realizara una marcha pacifica en el poder judicial para pedir que se revoque el fallo de la sentencia que dicto el juez Olié a la pedófila Priscila Maldonado, la cual abuso de tres criaturas y la condenaron a una pena de solo 4 años de prisión,,mientras goza de beneficios de prisión domiciliaria,y en poco tiempo de salidas transitorias o libertad condicional”, se lee en la convocatoria a la manifestación en la Ciudad Judicial de Santa Rosa.

“Exigimos una condena justa y ejemplar. basta de que los jueces sigan encubriendo estas aberraciones,y minimizando casos de abusos. Mientras sigan estos fallos vergonzosos e injustos estos abusadores/@s van a seguir siendo impunes, intocables y protegidos por la misma justicia”, denuncian,

El fallo del juez Olié fue considerado “machista” y criticado por asegurar que la violación de parte de una mujer sería una “violación inversa” y adhirió a juristas que consideran que solo el género masculino puede violar,

El caso

Joana contó que “ella estaba imputada por exhibiciones obscenas, abuso sexual gravemente ultrajante y por abuso sexual con acceso carnal. El juez le cambió la caratula por abuso sexual simple en le caso con abuso carnal, el el caso de la nena se la cambió por exhibiciones obscenas y en el caso del nene de cuatro años lo desestimó, cuando hay pruebas, evidencias físicas y cámara gessel”, dijo la madre a Plan B Noticias.

“La contraté en 2019 para el cuidado de mis hijos porque yo trabajaba en un geriátrico,. La conocí en el club de Calfucurá de Rugby, que iba mi hijo, era la hermana del profesor y me la recomendó. Cuando me entero del abuso, hago la denuncia en diciembre de ese año, y desde entonces está en prisión domiciliaria”, relató.

“Es una locura lo que está haciendo el juez Olié porque como ella supuestamente trabaja a beneficio de chicos humildes, le dio una pena menor. Está todo probado. Es una vergüenza lo que esta haciendo. Mis hijos en el momento de los hechos tenían 4, 6 y 11 años. La del medio es nena”, explicó.

“Quiero que cambien la caratula y estoy reclamando la detención inmediata de esta mujer, que está a 100 metros de la escuela de mis hijos y yo no estoy tranquila. Es una vergüenza lo que está haciendo la justicia. Siendo culpable, que me digan que le van a dar cuatro años”, se lamentó al borde del llanto.

Joanna contó que “el más chiquito no pudo ir a cámara gessel porque era menor de 4 años. Fueron mis dos hijos y una sobrina mía a la que mi hijo menor le contó los relatos. Tenemos los testigos que dicen que hubo penetración, no entendemos lo que pasó, no le puede dar cuatro años”, relató.

“Este año y medio fue un infierno para mis hijos, ya no son los mismos chicos felices de antes, y eso me preocupa, han cambiado demasiado. Están los tres en tratamiento psicológico, es tremendo lo que nos pasó “, relató.

“Ella está en una iglesia evangélica, se ve que la tienen refugiada ahí en la calle Fiorucci y Schmidt, vive a cinco cuadras de mi hija y a una de la escuela de mis hijos, Veo que es muy baja la pena porque hubo penetración y las víctimas fueron tres menores. Le están dando cuatro años y ya tiene dos cumplidos en la casa, cuando llegue a la cárcel, ya sale porque tiene la mitad de la condena”, le dijo a Plan B.

“El fiscal le pidió 18 años y el juez desestimó todo, y le dio la mínima. Le podría haber dado 10 años por abuso sexual simple, es una vergüenza lo que hizo el juez Olie, Estamos pidiendo que cambie la caratula y que se la detenga de manera inmediata, todos sabemos que los abusadores no cambian y está trabajando con niños y niñas”, agregó.

Por último indicó que “ahora no puedo salir a trabajar, no puedo confiar en nadie, soy madre sola y la situación es muy complicada”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios