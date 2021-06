Piden la detención de niñera condenada por abuso sexual de dos nenes y una nena

Compartir esta noticia:











Plan B Noticias dio a conocer el fallo del juez Andrés Olié en el que condenó a una niñera por el abuso sexual de dos niños y una niña a solo cuatro años de prisión cuando fisalía había solicitado 18 años de prisión. En sus argumentos citó una jurisprudencia perimida que considera que solo un hombre puede cometer abuso sexual con acceso carnal. Mañana, define el Tribunal de Impugnación Penal.

Joana Sosa luchó casi en soledad hasta llegar a este momento, donde varias organizaciones sociales la acompañan en el pedido de detención de la niñera, Prsicila Maldonado, por abuso sexual en perjuicio de dos nenes de 4 y 11 años y una nena de 6 años.

Olié descartó el acceso carnal, uno de los supuestos y solo le dio cuatro años de prisión. Para la fiscalía, los tres hechos estaban probados y solicitó 18 años de prisión. Desde fines de 2019, cuando se hizo la primera denuncia, Maldonado cumple prisión domiciliaria.

El fallo se completa con una morigeración sorprendente de la pena: se tuvo en cuenta que la mujer hoy trabaja en una iglesia evangélica de Santa Rosa con niños y niñas.

Una serie de organizaciones sociales, reclamaron la detención y consideraron:

El Foro Pampeano por los Derechos de la Niñez y Adolescencia elevó una presentación al Tribunal de Impugnación Penal (TIP) de Santa Rosa, en el marco del acompañamiento a Joanna Sosa, madre de tres niñxs víctimas de abuso sexual. El juicio contra la acusada de esos delitos, Priscila Maldonado, se realizó este año. En su fallo, el juez Olié consideró que fueron probados todos los hechos denunciados, halló responsable a Maldonado de los abusos agravados por tener la guarda de lxs niñxs y le impuso una pena de cuatro años de prisión. Destacamos que, por su parte, la Fiscalía había encuadrado los hechos cometidos por la acusada bajo tipificaciones penales más severas, por entender que dichas acciones afectaban la integridad, la libertad sexual y la dignidad de lxs niñxs. La familia de lxs víctimas manifestó su indignación ante la decisión del juez Olié y anunció que apelaría la sentencia. El martes 15 de junio se realizará la Audiencia de presentación de este recurso.

En igual sentido, desde el Foro expusimos ante el TIP nuestro desacuerdo con la sentencia del juez Olié, porque entendemos que no incorpora la perspectiva de derechos establecida por la Convención y por las leyes que garantizan el interés superior de lxs niñxs, que ordenan su protección y la reparación de los efectos de las conductas delictivas que hayan sufrido, en especial las situaciones de abuso sexual. Al mismo tiempo rechazamos la interpretación restrictiva que algunos jueces aplican en relación con el art. 119 del C.P., que afirman que solo un hombre puede ser el sujeto activo del delito de abuso sexual agravado.

Señalamos que contar con una legislación ejemplar no es suficiente si no erradicamos en todos los niveles del Poder Judicial prácticas, prejuicios y creencias que reproducen discriminaciones de edad y género, basadas en estereotipos, mitos o posiciones de apego a los códigos, que no consideran la magnitud del impacto de estos delitos sobre lxs niñxs. Por lo expresado, solicitamos al TIP la revisión de la sentencia emitida por el juez Aníbal Andrés Olié.

Pusimos a consideración del Tribunal, la asignación de la figura de Corrupción de menores a los hechos probados en este proceso.

En cumplimiento de las normas protectoras de los derechos de la Niñez (Convención, Ley 26061, Ley Provincial 2703, entre otras) y la Ley 27.372 de los Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos, solicitamos al TIP que autorice a la madre de lxs niñxs, Joanna Sosa, la participación en las Audiencias y demás instancias procesales. El día 11 de junio el TIP resuelve ante la presentación efectuada por este foro, hacer lugar a la presencia de Joana Sosa en la audiencia del día 15 de junio a las 10 hs, instando a la defensoría General a brindar el apoyo técnico para su presentación en la audiencia a través de la plataforma zoom.

Solicitamos al TIP que indique que se garantice a esta familia un abordaje integral orientado a la reparación de los efectos que los hechos de violencia sexual impusieron a sus proyectos de vida.

Señalamos que las circunstancias y hechos que hemos analizado, como otros que han tomado estado público en las últimas semanas en nuestra provincia, han alertado y sensibilizado a la comunidad que demanda un espacio de justicia, acompañamiento y abordaje interdisciplinario para niñxs y adolescentes víctimas de delitos sexuales.

Finalmente, acercamos una reflexión de Carlos Rozanski: “*Resulta paradójico que, en el ámbito creado para evitar la impunidad, en muchos casos se generen las condiciones para que se la consagre*”.

FORO PAMPEANO POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

INTEGRANTES:

• Movimiento Popular Pampeano de DDHH

• Utelpa

• CTA de les Trabajadores de La Pampa

• Mujeres por la Solidaridad

• Desayunador Villa Germinal

• Todas somos Andreas

y personas preocupadas por los DDHH de la niñez y adolescencia

