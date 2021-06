Familiares del joven muerto el sábado en el Matadero, no creen en la versión oficial

Compartir esta noticia:











Familiares y amigos de Nicolás Llovio, muerto a causa de heridas de arma blanca, dudan de la versión oficial y le apuntan a la nova. Aseguran que fue un asesinato.

“La policía dice que fue suicidio y familiares, amigos, vecinos sabemos que Nicolás sufría maltrato por su pareja y más de una vez esta persona atentó contra su vida”, denunciaron en las redes sociales.

Lo mismo expresarán esta mañana en fiscalía.









“En una ocasión llegó a acuchillarle el cuello (tenemos fotos), él nos ocultaba o nos mentía sobre sus heridas. Ella lo tenía amenazado, ya que Nicolás contó que esperaban un bebe, entonces usaba eso para manipularlo”, aseguraron.

“No solo sufría violencia de su pareja sino también de su suegro que en una oportunidad le intento clavar un cuchillo y Nicolás lo detuvo con la palma de la mano, luego de esto Nicolás nos miente sobre lo sucedido. Y esta persona tiene antecedentes muy graves”, agregaron.

“Hay muchas cosas que no cierran, ya que Nicolás luego de recibir las terribles heridas ocurridas en el hecho, salió corriendo e ¿intentó ocultar un cuchillo?, y ¡pidió que se oculte ese cuchillo! Luego se dirige a la posta del Matadero”, relataron.

“¿Si Nicolás intentó suicidarse, por qué ocultaría el cuchillo? ¿No estaría encubriendo a alguien? ¿Por qué va a la posta del Matadero si el supuestamente intento acabar con su vida? ¿Ni siquiera sabemos si esta embarazada?. Como estas, hay muchas preguntas sin respuesta”, indican

«¡Solo pedimos justicia, que investiguen, ya que Nicolás no fue el único en recibir violencia! ¡Sabemos que la ex pareja de su novia sufrió maltrato físico!», señalaron.

«Que no quede ningún cavo suelto y que se sepa la verdad! ¡Pedimos respuestas por la terrible homicidio de Nicolás! Que no quede en vano y que no haya más víctimas como él», cierra el escrito difundido por familiares y amigos.

