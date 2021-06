Compartir esta noticia:











Joaquín Llovio, uno de los hermanos de Nicolás, el joven de 26 años que murió por heridas de arma blanca el sábado, manifestó que a la familia no le convence la explicación oficial sobre el supuesto suicidio.









“No nos cierra, no creemos que Nicolás se haya apuñalado solo. Estaba con una chica inestable, bipolar, que le gustaba a andar con armas, amenazando, peleando. Mi hermano me contó que en los primeros meses de la relación ella la había amenazado, que si andaba con alguna mujer, le daba una puñalada”, dijo Joaquín a Plan B Noticias en la Ciudad Judicial, donde fueron a pedir detalles de la investigación a la fiscala Cecilia Martini.

“A mi cuñada la invitó a pelear a puñaladas, mi hermano andaba mal, era un pendejo de 26 años, ella lo tenía atado porque supuestamente esperaba un hijo de él. Ahora borró todas las fotos, todos los comentarios, nos hacen entender que no quiere tener nada que ver con mi hermano, como que nada pasó”, describió.

“Nos comunicamos con las exparejas de ella y nos dijeron que se ponen a disposición nuestra, tienen audios, pruebas, de cómo fue ella en sus relaciones. Mi hermano ya nos venía avisando, aparecía con cortes. Estaba tan enamorado de la situación de que iba a tener su hijo, y no, no…”, agregó.

“Lo tenía engañado, mi hermano era un buen pibe, un pibe hermoso, sano, es increíble esto que pasó. Somos ocho hermanos y él era el más chiquito”, se lamentó.

Sobre la forma en que murió, dijo que la familia no fue informada de la investigación:l “no sabemos qué pasó, queremos apurarnos para que esto no se cierre, no se archive, queremos que se haga la investigación. Nosotros nos enteramos al otro día a las nueve de la mañana, no nos fue a avisar nadie”, cerró Joaquín Llovio.

Nicolás falleció el sábado en horas de la madrugada en la vivienda de la familia de apellido Calvente, en el Pasaje Olguín y calle Blanco Encalada del Barrio Matadero.

Por testimonios de vecinos trascendió que hubo gritos de pelea desde las 3 de la madrugada. Alrededor de las 5, Llovio habría salido herido de la casa caminando hasta la Posta Sanitaria que está a 20 metros, donde se desplomó.

Familiares y amigos no creen que Nicolás se haya podido dar él solo más de una puñalada. Dicen que tenía cuatro heridas, dos a la altura del corazón y dos a la altura del cuello.

El hombre recibió una primera atención médica y luego debió ser trasladado de urgencia al Hospital Lucio Molas. Pero el corte le perforó el corazón y murió desangrado antes de llegar.

